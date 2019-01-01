У Луцьку бус спричив подвійну аварію

У Луцьку на проспекті Перемоги автомобіль зіткнувся з попутним Volkswagen.Автопригода трапилась 29 вересня, близько 17 години на проспекті Перемоги, - пише ГУНП у Волинській області.Автомобілем Volkswagen Transporter керував 33-річний житель Львівської області. Він зіткнувся з попутним автомобілем Volkswagen Passat за кермом якого перебував 36-річний житель обласного центру.У результаті ДТП автомобіль Volkswagen Passat в’їхав у припаркований легковик ВАЗ 2170, під керуванням 57-річного жителя Луцька.У аварії водій автомобіля Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.