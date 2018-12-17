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В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж

В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж
Прикордонники Луцького загону виявили у волиняна ніж та майже 400 монет, які, ймовірно, становлять історичну цінність.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордоної служби України.

Зазначають, під час оформлення пасажирів автобусу «Варшава–Луцьк», який прибув в пункт пропуску "Ягодин" на смугу руху «червоний коридор», прикордонники та митники у громадянина України серед особистих речей виявили приховані від контролю ніж та два альбоми з монетами.

36-річний волинянин намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж довжиною 70 см та майже 400 різних монет, що можуть становити історичну цінність.

«Знахідку» правоохоронці вилучили та передали на експертизу. Крім того, за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда», прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.

В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж
В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж
В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж


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Теги: монети, ніж, Ягодин
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