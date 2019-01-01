У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus





Про це Інформаційному агентству



Так, загоряння автомобіля Lexus відбулося близько 3 години ночі у Заборолі на вулиці Приозерна. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3:46, за 6 хвилин вони були на місці пожежі.



Повністю ліквідували пожежу рятувальники о 4:01.



Ймовірна причина пожежі - підпал. Вогонь повністю знищив авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Забороль Луцького району у ніч на 29 вересня згорів автомобіль.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Так, загоряння автомобіля Lexus відбулося близько 3 години ночі у Заборолі на вулиці Приозерна. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3:46, за 6 хвилин вони були на місці пожежі.Повністю ліквідували пожежу рятувальники о 4:01.Ймовірна причина пожежі - підпал. Вогонь повністю знищив авто.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію