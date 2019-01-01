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У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus

У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus
В селі Забороль Луцького району у ніч на 29 вересня згорів автомобіль.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Так, загоряння автомобіля Lexus відбулося близько 3 години ночі у Заборолі на вулиці Приозерна. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3:46, за 6 хвилин вони були на місці пожежі.

Повністю ліквідували пожежу рятувальники о 4:01.

Ймовірна причина пожежі - підпал. Вогонь повністю знищив авто.

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Теги: авто, пожежа
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