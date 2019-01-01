У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus
Сьогодні, 11:35
В селі Забороль Луцького району у ніч на 29 вересня згорів автомобіль.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Так, загоряння автомобіля Lexus відбулося близько 3 години ночі у Заборолі на вулиці Приозерна. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3:46, за 6 хвилин вони були на місці пожежі.
Повністю ліквідували пожежу рятувальники о 4:01.
Ймовірна причина пожежі - підпал. Вогонь повністю знищив авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Так, загоряння автомобіля Lexus відбулося близько 3 години ночі у Заборолі на вулиці Приозерна. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3:46, за 6 хвилин вони були на місці пожежі.
Повністю ліквідували пожежу рятувальники о 4:01.
Ймовірна причина пожежі - підпал. Вогонь повністю знищив авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на вихідних зловили двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 12:04
П'яна волинянка побила патрульного
Сьогодні, 11:57
У селі поблизу Луцька вщент згорів Lexus
Сьогодні, 11:35
У Луцьку бус спричив подвійну аварію
Сьогодні, 11:30
Медіа