У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*
Сьогодні, 12:34
Відтепер, у кінотеатрі "PremierCity" можна купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті разом з квитком на фільм.
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Як цим користуватися?
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На етапі купівлі квитка на сайті на екрані з'явиться меню, в якому можна обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:
MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.
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Після оплати замовлення, на електронну пошту прийде квиток, який надаватиме змогу отримати замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Зауважують, смак попкорну можна обрати безпосередньо в буфеті.
⠀
"Смачних переглядів в кінотеатрі PremierCity", - йдеться у повідомленні.
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⠀
Як цим користуватися?
⠀
На етапі купівлі квитка на сайті на екрані з'явиться меню, в якому можна обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:
MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.
⠀
Після оплати замовлення, на електронну пошту прийде квиток, який надаватиме змогу отримати замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Зауважують, смак попкорну можна обрати безпосередньо в буфеті.
⠀
"Смачних переглядів в кінотеатрі PremierCity", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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