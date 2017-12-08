У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*



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Як цим користуватися?

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На етапі купівлі квитка на



MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.

PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.

PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.

MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.

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Після оплати замовлення, на електронну пошту прийде квиток, який надаватиме змогу отримати замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Зауважують, смак попкорну можна обрати безпосередньо в буфеті.

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"Смачних переглядів в кінотеатрі PremierCity", - йдеться у повідомленні.







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