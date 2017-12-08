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У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*

У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*
Відтепер, у кінотеатрі "PremierCity" можна купувати смачний попкорн та напої без черг на сайті разом з квитком на фільм.

Як цим користуватися?

На етапі купівлі квитка на сайті на екрані з'явиться меню, в якому можна обрати один з комбонаборів за вигідною ціною:

MINI: Попкорн 0,7 л + Кола 0,5 л за 45 грн.
PLUS: Попкорн 1,5 л + Кола 0,5 л за 55 грн.
PREMIUM: Попкорн л 2,5 + Кола 2x0,5 л за 90 грн.
MAXI: Попкорн 5,5 л + Кола 2x0,5 л за 100 грн.

Після оплати замовлення, на електронну пошту прийде квиток, який надаватиме змогу отримати замовлення перед сеансом без черги в буфеті кінотеатру. Зауважують, смак попкорну можна обрати безпосередньо в буфеті.

"Смачних переглядів в кінотеатрі PremierCity", - йдеться у повідомленні.

У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*
У «PremierCity» квиток на фільм, напої та попкорн можна купувати онлайн*


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Теги: Луцьк, PremierCity, онлайн
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