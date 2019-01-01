Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 жовтня





Володимир-Волинський район



1. КТП-384 09:00-17:00 церква, магазин с. Хворостів, вул. Лісова, Польова, Тиха, Південна, Сільська

2. КТП-123 Л-1 09:00-17:00 с. Яковичі, вул. Жовтнева 40 – 63, Польова

3. ЗТП-65 10:00-12:00 Комбікормовий завод

4. КТП-99 13:30-17:00 Комбікормовий завод



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 10:00 – 13:00 м. Камінь – Каширський,

вул.Олімпійська

2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-234 13:00 – 17:00 Молитовний будинок. с. Черче, вул.Мар’янівка



Ківерцівський район



1. ПЛ-0,4кВ КТП-407 9:00-17:00 м.Ківерці

Відділ освіти

Свято-Покровська УПЦ КП

ФОП Дейна Альона Степанівна

КЗ "Ківерцівський РТМО"

ФОП Пушкін Анатолій Федорович

ФОП Гут Вячеслав Васильович м.Ківерці

вул.Шевченка,буд.15,18,18а,



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. 13:00-17:00

Бойлерна

Бібліотека

Червоне Сонце

Торговий павільйон

Пр. Відродження, 41, 41А, 41Б

Пр. Молоді, 4-6

2. 09:00-13:00

Бойлерна

вул. Писаревського, 4-6

пр. Відродження, 26Б, 30

3. 09:00-17:00 Вул.Сєченова (Частково)

Вул. Лисенка, 26-54, 17-51

1-й пров. Малоомелянівський

Вул. Малоомелянівська, 83-89

Вул. Городецька (частково)



Луцький район



1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна

2. Л-31-01 до к.5 ЗТП-446

(КТП-33, 233, 309, 526, 608, 623, 633, 801; КТП-107 Луцької (м) філії) 09:00 – 17:00 СВК «Урожай» - ферма

Луцький райсількомунгосп – виробнича база,

Агросеплай – офіс,

ФОП Барабаш, СТ «Світанок» с. В.Омеляник частково, Забороль частково - житлові масиви



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Побут, с. Підгородно



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. 10:00-18:00

КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).

КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-256, Кукли.

КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).

ЩТП-446, с. Кукли.

ЩТП-470, с. Рудка.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Служба охорони, Греко-католицький храм м.Нововолинськ

пров.Поштовий, 3

вул.М.Шептицького

вул.Матросова, 3-5



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова, Кар’єрна, пров.Пирогова.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка, вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46, Кар’єрна

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка вул. Польова, Молодіжна, Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова



Старовижівський район



1. КТП-214Л-1 10:00-17:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького

2. КТП-28 10:00-17:00 с.Синово вул:Радянська, 17го Вересня

3. КТП-6 Л-1 10:00-17:00 с.Поліське вул:Салабаєва



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-384 09:00-17:00 церква, магазин с. Хворостів, вул. Лісова, Польова, Тиха, Південна, Сільська2. КТП-123 Л-1 09:00-17:00 с. Яковичі, вул. Жовтнева 40 – 63, Польова3. ЗТП-65 10:00-12:00 Комбікормовий завод4. КТП-99 13:30-17:00 Комбікормовий заводВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-398 10:00 – 13:00 м. Камінь – Каширський,вул.Олімпійська2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-234 13:00 – 17:00 Молитовний будинок. с. Черче, вул.Мар’янівка1. ПЛ-0,4кВ КТП-407 9:00-17:00 м.КіверціВідділ освітиСвято-Покровська УПЦ КПФОП Дейна Альона СтепанівнаКЗ "Ківерцівський РТМО"ФОП Пушкін Анатолій ФедоровичФОП Гут Вячеслав Васильович м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:00-17:00БойлернаБібліотекаЧервоне СонцеТорговий павільйонПр. Відродження, 41, 41А, 41БПр. Молоді, 4-62. 09:00-13:00Бойлернавул. Писаревського, 4-6пр. Відродження, 26Б, 303. 09:00-17:00 Вул.Сєченова (Частково)Вул. Лисенка, 26-54, 17-511-й пров. МалоомелянівськийВул. Малоомелянівська, 83-89Вул. Городецька (частково)1. КТП-436 9:00 – 17:00 ФОП Мудрик, ФОП Рибачук, пошта с. Чаруків, вул. Вокзальна2. Л-31-01 до к.5 ЗТП-446(КТП-33, 233, 309, 526, 608, 623, 633, 801; КТП-107 Луцької (м) філії) 09:00 – 17:00 СВК «Урожай» - фермаЛуцький райсількомунгосп – виробнича база,Агросеплай – офіс,ФОП Барабаш, СТ «Світанок» с. В.Омеляник частково, Забороль частково - житлові масиви1. 9:00 – 17:00Побут, с. ПідгородноВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-18:00КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).КТП-256, Кукли.КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).ЩТП-446, с. Кукли.ЩТП-470, с. Рудка.1. 09:00-17:00Служба охорони, Греко-католицький храм м.Нововолинськпров.Поштовий, 3вул.М.Шептицькоговул.Матросова, 3-5Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова, Кар’єрна, пров.Пирогова.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка, вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46, Кар’єрна3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка вул. Польова, Молодіжна, Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова1. КТП-214Л-1 10:00-17:00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького2. КТП-28 10:00-17:00 с.Синово вул:Радянська, 17го Вересня3. КТП-6 Л-1 10:00-17:00 с.Поліське вул:СалабаєваВимкнень споживачів не заплановано

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