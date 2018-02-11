П'яна волинянка побила патрульного

У селі Древині Іваничівського району під час складання поліцейськими адмінматеріалів за дрібне хуліганство 30-річна жінка побила патрульного.Подія сталася 29 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.Відомо, що правопорушниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Співробітник поліції звернувся за допомогою до медиків, не госпіталізовувався.Слідчі за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.