П'яна волинянка побила патрульного
Сьогодні, 11:57
У селі Древині Іваничівського району під час складання поліцейськими адмінматеріалів за дрібне хуліганство 30-річна жінка побила патрульного.
Подія сталася 29 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
Відомо, що правопорушниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Співробітник поліції звернувся за допомогою до медиків, не госпіталізовувався.
Слідчі за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Подія сталася 29 вересня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
Відомо, що правопорушниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Співробітник поліції звернувся за допомогою до медиків, не госпіталізовувався.
Слідчі за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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