вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО

У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
У Нововолинську горіло покинуте приміщення колищнього банку.

Відео з пожежею виклав Андрій Рязанов, автор відео – Ірина Галичук, пише БУГ.

Пожежа трапилась у неділю, 29 вересня.

Як повідомили виданню нововолинські пожежники, ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Про пожежу у частину повідомили о 19:08, локалізовано її було о 19:23, а о 19:45 повністю ліквідували.

На гасіння виїжджали дві бригади вогнеборців.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Нововолинськ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 13:15
У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки
Сьогодні, 12:55
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
У волинській школі згорів кабінет хімії. ФОТО У волинській школі згорів кабінет хімії. ФОТО
20 травень, 12:03
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
09 жовтень, 2018, 16:50
У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
04 жовтень, 2018, 09:10
На Волині невідомі ледь не спалили кафе. ФОТО На Волині невідомі ледь не спалили кафе. ФОТО
23 серпень, 2018, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
 0
Lutsk Fashion Weekend. Відеоблог від WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
Вкрали гроші та приймач: затримали двох волинян, які обікрали помешкання жінки
Сьогодні, 12:55
 0
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8
﻿