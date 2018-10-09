У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО





Відео з пожежею виклав Андрій Рязанов, автор відео – Ірина Галичук, пише



Пожежа трапилась у неділю, 29 вересня.



Як повідомили виданню нововолинські пожежники, ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невідомої особи.



Про пожежу у частину повідомили о 19:08, локалізовано її було о 19:23, а о 19:45 повністю ліквідували.



На гасіння виїжджали дві бригади вогнеборців.





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