У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
У Нововолинську горіло покинуте приміщення колищнього банку.
Відео з пожежею виклав Андрій Рязанов, автор відео – Ірина Галичук, пише БУГ.
Пожежа трапилась у неділю, 29 вересня.
Як повідомили виданню нововолинські пожежники, ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невідомої особи.
Про пожежу у частину повідомили о 19:08, локалізовано її було о 19:23, а о 19:45 повністю ліквідували.
На гасіння виїжджали дві бригади вогнеборців.
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Відео з пожежею виклав Андрій Рязанов, автор відео – Ірина Галичук, пише БУГ.
Пожежа трапилась у неділю, 29 вересня.
Як повідомили виданню нововолинські пожежники, ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невідомої особи.
Про пожежу у частину повідомили о 19:08, локалізовано її було о 19:23, а о 19:45 повністю ліквідували.
На гасіння виїжджали дві бригади вогнеборців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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