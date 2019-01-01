Лучан запрошують на найбільшу автомобільну виставку у Варшаві*

Warsaw Motor Show - триватиме з 25 до 27 жовтня у Ptak Warsaw Expo.



Цього року виставка відбудеться уже вп’яте. Організатори обіцяють багато цікавинок, красивих автомобілів, пізнавальних конференцій та відомих у автопромисловості людей. Саме тут відвідувачі зможуть дізнатися про актуальні пропозиції на автомобільному ринку, познайомитися з новинками та дізнатися багато цікавого про авто і не тільки.



Поїздку з Луцька до виставки у Варшаві організовує ексклюзивний партнер комплексу Ptak Warsaw Expo Волинська Торгово-промислова палата. Паралельно з Warsaw Motor Show у лучан буде можливість відвідати Automotive Parts Expo - виставку автомобільних деталей та автозапчастин.



Заявки на участь приймає Волинська ТПП до 18 жовтня 2019 року. Охочих взяти участь у поїздці організатори просять зареєструватись за посиланням:



Вартість поїздки - 1 440 грн



Що входить в ціну:



- проживання в готелі у двомісних номерах зі сніданком;

- проїзд автобусом за маршрутом Луцьк-Варшава-Луцьк;

- пішохідна екскурсія старим містом Варшава;

- супровід керівника групи;

- організаційні витрати.



Виїзд на виставку планують 25 жовтня, а повернення - 27 жовтня.



Тел. (050) 666 5007, (050) 9515203, (0332) 77-05-32



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