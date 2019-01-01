У Шацьку біля озера з'явилося дитяче містечко розваг. ФОТО





На території є гойдалки, ковзанки, лавочки – все яскраве, різнобарвне, - повідомляє



Нагадують, ідею про створення такої зони відпочинку для наймолодших висловила в.о. голови Шацької ОТГ Людмила Цевух. Її активно підхопили небайдужі мешканці ОТГ, серед яких працівники селищної ради, депутати, місцеві лісівники та інші.



Нині зона відпочинку радує дітвору селища, а влітку привабить ще й туристів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку біля озера Люцимер облаштували дитячий майданчик.На території є гойдалки, ковзанки, лавочки – все яскраве, різнобарвне, - повідомляє Район. Шацьк. Нагадують, ідею про створення такої зони відпочинку для наймолодших висловила в.о. голови Шацької ОТГ. Її активно підхопили небайдужі мешканці ОТГ, серед яких працівники селищної ради, депутати, місцеві лісівники та інші.Нині зона відпочинку радує дітвору селища, а влітку привабить ще й туристів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію