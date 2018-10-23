На одній із луцьких вулиць тимчасово не буде води
Сьогодні, 12:20
У зв’язку з продовженням робіт по заміні ділянки водогону на одній із луцьких вулиць тимчасово не буде водопостачання.
Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".
Так, воду вимкнуть 1 жовтня із 9:00 до 18:00 у селі Струмівка (район бару «Околиця») та в районі вулиці Гущанської у Луцьку.
У "Луцькводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності.
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Про це йдеться на сайті КП "Луцькводоканал".
Так, воду вимкнуть 1 жовтня із 9:00 до 18:00 у селі Струмівка (район бару «Околиця») та в районі вулиці Гущанської у Луцьку.
У "Луцькводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності.
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