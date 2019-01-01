Помер викладач луцького вишу

Юрій Борисович Мандрик.



Про це йдеться на сайті СНУ.



"Колектив та ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!", - йдеться у повідомлені.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.

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