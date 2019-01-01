Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 12:52
Передчасно відійшов у вічність кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-практичної підготовки факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрій Борисович Мандрик.
Про це йдеться на сайті СНУ.
"Колектив та ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!", - йдеться у повідомлені.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
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Про це йдеться на сайті СНУ.
"Колектив та ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки висловлюють глибокий сум і щирі співчуття родині та близьким покійного. Поділяємо ваше горе та підтримуємо у годину скорботи!", - йдеться у повідомлені.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та знайомим покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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