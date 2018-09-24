У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У Луцьку знесуть 13 старих кіосків, які стоять без дозвільних документів.
Про це радник мера Луцька повідомив на своъй сторінці у Facebook.
На чергове засідання виконкому виносяться проекти рішень про демонтаж 13 тимчасових споруд, які встановлені без дозвільних документів, встановлених з порушенням або строк дозвільних документів, на які закінчився. Окрім того, дані тимчасові споруди виглядають просто жахливо і псують естетичну привабливість нашого міста.
«Муніципальною вартою протягом останніх тижнів проводився моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього виявили більше 30 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж», – йдеться у дописі.
На наступні засідання виконкому будуть виноситися проекти рішень по решті незаконних тимчасових споруд.
Також управлінням архітектури завершується доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми заплановано на жовтень.
Також управління архітектури розробляє типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді.
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Про це радник мера Луцька повідомив на своъй сторінці у Facebook.
На чергове засідання виконкому виносяться проекти рішень про демонтаж 13 тимчасових споруд, які встановлені без дозвільних документів, встановлених з порушенням або строк дозвільних документів, на які закінчився. Окрім того, дані тимчасові споруди виглядають просто жахливо і псують естетичну привабливість нашого міста.
«Муніципальною вартою протягом останніх тижнів проводився моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього виявили більше 30 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж», – йдеться у дописі.
На наступні засідання виконкому будуть виноситися проекти рішень по решті незаконних тимчасових споруд.
Також управлінням архітектури завершується доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми заплановано на жовтень.
Також управління архітектури розробляє типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Міськрада СЕБЕ скоротити на 30%, а не робочі місця людям забирати, не хоче???
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