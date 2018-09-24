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У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО

У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
У Луцьку знесуть 13 старих кіосків, які стоять без дозвільних документів.

Про це радник мера Луцька повідомив на своъй сторінці у Facebook.

На чергове засідання виконкому виносяться проекти рішень про демонтаж 13 тимчасових споруд, які встановлені без дозвільних документів, встановлених з порушенням або строк дозвільних документів, на які закінчився. Окрім того, дані тимчасові споруди виглядають просто жахливо і псують естетичну привабливість нашого міста.

«Муніципальною вартою протягом останніх тижнів проводився моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього виявили більше 30 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж», – йдеться у дописі.

На наступні засідання виконкому будуть виноситися проекти рішень по решті незаконних тимчасових споруд.

Також управлінням архітектури завершується доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми заплановано на жовтень.

Також управління архітектури розробляє типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді.


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Теги: Луцьк, кіоск, знесення, демонтаж
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Коментарі 1
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Міськрада СЕБЕ скоротити на 30%, а не робочі місця людям забирати, не хоче???
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