У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО

У Луцьку знесуть 13 старих кіосків, які стоять без дозвільних документів.Про це радник мера Луцька повідомив на своъй сторінці у Facebook.На чергове засідання виконкому виносяться проекти рішень про демонтаж 13 тимчасових споруд, які встановлені без дозвільних документів, встановлених з порушенням або строк дозвільних документів, на які закінчився. Окрім того, дані тимчасові споруди виглядають просто жахливо і псують естетичну привабливість нашого міста.«Муніципальною вартою протягом останніх тижнів проводився моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього виявили більше 30 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж», – йдеться у дописі.На наступні засідання виконкому будуть виноситися проекти рішень по решті незаконних тимчасових споруд.Також управлінням архітектури завершується доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми заплановано на жовтень.Також управління архітектури розробляє типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді.