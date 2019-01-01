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На Волині 64-річна жінка обікрала пенсіонерку

На Волині 64-річна жінка обікрала пенсіонерку
У селі Переспа Рожищенського району жінка вкрала 5 тисяч гривень у 77-річної жительки села.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У суботу, 28 вересня, до Рожищенського відділення поліції звернулася 77-річна жителька району. Пенсіонерка повідомила, що у суботу, 28 вересня візуально знайома жінка, перебуваючи у її будинку, викрала гроші у сумі 5 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до крадіжки 64-річної місцевої жительки.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті визначає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Теги: крадіжка, Волинь
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