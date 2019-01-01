На Волині 64-річна жінка обікрала пенсіонерку





Про це повідомили у



У суботу, 28 вересня, до Рожищенського відділення поліції звернулася 77-річна жителька району. Пенсіонерка повідомила, що у суботу, 28 вересня візуально знайома жінка, перебуваючи у її будинку, викрала гроші у сумі 5 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до крадіжки 64-річної місцевої жительки.



За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті визначає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Переспа Рожищенського району жінка вкрала 5 тисяч гривень у 77-річної жительки села.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.У суботу, 28 вересня, до Рожищенського відділення поліції звернулася 77-річна жителька району. Пенсіонерка повідомила, що у суботу, 28 вересня візуально знайома жінка, перебуваючи у її будинку, викрала гроші у сумі 5 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до крадіжки 64-річної місцевої жительки.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.Санкція статті визначає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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