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У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкову божественну літургію у тимчасовому храмі Всіх Святих землі Волинської.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Йому співслужили настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, прес-секретар єпархії протоієрей Віктор Аніпко та клірик Свято-Покровського храму Луцька ієромонах Феофан (Кирилюк).

На малому вході керівник Волинською єпархією нагородив клірика храму Всіх Святих землі Волинської священника Олега Миронюка хрестом з прикрасами.

Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та єдність світового Православ’я.

Зазначають, що день пам'яті святих мучениць є ще одним престольним святом соборного комплексу Всіх Святих землі Волинської.

Після закінчення літургії та Хресного ходу, архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.

Архієпископ Нафанаїл наголосив на великому подвигу святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Владика зауважив, що саме благодать Святого Духа давала та дає величну силу православним християнам переносити будь-які гоніння й тортури та завжди перемагати своїх гонителів силою віри та всеосяжної любові. Владика побажав усім присутнім завжди знаходитись під молитовною опікою святих мучениць.

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО


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Теги: луцький храм, Волинська єпархія, владика Нафанаїл
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