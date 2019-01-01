Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО





Про це повідомили у



Члени моніторингової групи відмітили належні умови тримання засуджених хлопців: у кімнатах чисто, затишно, гарне освітлення.



«Хлопці легко йшли на контакт та розповідали про своє життя у виховній колонії. Відмітили добре ставлення вихователів, вчителів та працівників їдальні», – йдеться у повідомленні.



Проте, як повідомили у пресслужбі, не обійшлося без скарг – жалілися на недостатність культурного дозвілля, зокрема, відсутність гуртків з музики, вокалу, у спортзал та на стадіон вони можуть ходити лише у вихідні дні. В установі є можливість займатися лише вишиванням та на волонтерських засадах організували аматорський театр.



Через щільний графік роботи та навчання засуджені не мають можливості повною мірою скористатися своїм правом на 15-хвилинну розмову по телефону з рідними.



«В установі функціонує професійно-технічне училище, яке має право навчати 8 професіям, в тому числі таким затребуваним на ринку праці як штукатури, муляри, автомеханіки. Для навчання в училищі наявні і належно обладнані приміщення, і відповідне обладнання. Проте, групи для навчання не набираються, оскільки в установі недостатньо засуджених, які не мають професійної освіти, а відповідно до наказу МОН та Мін’юсту хлопці у виховних колоніях мають право отримати нову професію лише за власний рахунок або спонсорські кошти.



За таких умов, досить потужне училище фактично простоює, а хлопці не можуть отримати нові професії, більш затребувані на ринку праці», – повідомили у пресслужбі.



Зазначили, що потребує вирішення питання належного обладнання кімнати для етапованих засуджених. В наявній, де під час візиту перебував один хлопець, стоїть сморід, оскільки не передбачено автоматичного зливу води в туалеті, вікно заґратоване і не дає належного доступу до денного світла.



У приміщеннях карантинного відділення, школі відсутні ємності з питною водою.



Звіт за результатами візиту буде направлений керівництву установи, Міністерству юстиції України та Міністерству освіти України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники омбудсмена України прибули з моніторинговим візитом до Ковельської виховної колонії.Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної ради України з прав людини.Члени моніторингової групи відмітили належні умови тримання засуджених хлопців: у кімнатах чисто, затишно, гарне освітлення.«Хлопці легко йшли на контакт та розповідали про своє життя у виховній колонії. Відмітили добре ставлення вихователів, вчителів та працівників їдальні», – йдеться у повідомленні.Проте, як повідомили у пресслужбі, не обійшлося без скарг – жалілися на недостатність культурного дозвілля, зокрема, відсутність гуртків з музики, вокалу, у спортзал та на стадіон вони можуть ходити лише у вихідні дні. В установі є можливість займатися лише вишиванням та на волонтерських засадах організували аматорський театр.Через щільний графік роботи та навчання засуджені не мають можливості повною мірою скористатися своїм правом на 15-хвилинну розмову по телефону з рідними.«В установі функціонує професійно-технічне училище, яке має право навчати 8 професіям, в тому числі таким затребуваним на ринку праці як штукатури, муляри, автомеханіки. Для навчання в училищі наявні і належно обладнані приміщення, і відповідне обладнання. Проте, групи для навчання не набираються, оскільки в установі недостатньо засуджених, які не мають професійної освіти, а відповідно до наказу МОН та Мін’юсту хлопці у виховних колоніях мають право отримати нову професію лише за власний рахунок або спонсорські кошти.За таких умов, досить потужне училище фактично простоює, а хлопці не можуть отримати нові професії, більш затребувані на ринку праці», – повідомили у пресслужбі.Зазначили, що потребує вирішення питання належного обладнання кімнати для етапованих засуджених. В наявній, де під час візиту перебував один хлопець, стоїть сморід, оскільки не передбачено автоматичного зливу води в туалеті, вікно заґратоване і не дає належного доступу до денного світла.У приміщеннях карантинного відділення, школі відсутні ємності з питною водою.Звіт за результатами візиту буде направлений керівництву установи, Міністерству юстиції України та Міністерству освіти України.

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