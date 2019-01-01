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Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО

Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Представники омбудсмена України прибули з моніторинговим візитом до Ковельської виховної колонії.

Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Члени моніторингової групи відмітили належні умови тримання засуджених хлопців: у кімнатах чисто, затишно, гарне освітлення.

«Хлопці легко йшли на контакт та розповідали про своє життя у виховній колонії. Відмітили добре ставлення вихователів, вчителів та працівників їдальні», – йдеться у повідомленні.

Проте, як повідомили у пресслужбі, не обійшлося без скарг – жалілися на недостатність культурного дозвілля, зокрема, відсутність гуртків з музики, вокалу, у спортзал та на стадіон вони можуть ходити лише у вихідні дні. В установі є можливість займатися лише вишиванням та на волонтерських засадах організували аматорський театр.

Через щільний графік роботи та навчання засуджені не мають можливості повною мірою скористатися своїм правом на 15-хвилинну розмову по телефону з рідними.

«В установі функціонує професійно-технічне училище, яке має право навчати 8 професіям, в тому числі таким затребуваним на ринку праці як штукатури, муляри, автомеханіки. Для навчання в училищі наявні і належно обладнані приміщення, і відповідне обладнання. Проте, групи для навчання не набираються, оскільки в установі недостатньо засуджених, які не мають професійної освіти, а відповідно до наказу МОН та Мін’юсту хлопці у виховних колоніях мають право отримати нову професію лише за власний рахунок або спонсорські кошти.

За таких умов, досить потужне училище фактично простоює, а хлопці не можуть отримати нові професії, більш затребувані на ринку праці», – повідомили у пресслужбі.

Зазначили, що потребує вирішення питання належного обладнання кімнати для етапованих засуджених. В наявній, де під час візиту перебував один хлопець, стоїть сморід, оскільки не передбачено автоматичного зливу води в туалеті, вікно заґратоване і не дає належного доступу до денного світла.

У приміщеннях карантинного відділення, школі відсутні ємності з питною водою.

Звіт за результатами візиту буде направлений керівництву установи, Міністерству юстиції України та Міністерству освіти України.

Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО

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Теги: колонія, умови, Волинь, засуджений
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