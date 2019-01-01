Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Сьогодні, 14:09
Представники омбудсмена України прибули з моніторинговим візитом до Ковельської виховної колонії.
Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної ради України з прав людини.
Члени моніторингової групи відмітили належні умови тримання засуджених хлопців: у кімнатах чисто, затишно, гарне освітлення.
«Хлопці легко йшли на контакт та розповідали про своє життя у виховній колонії. Відмітили добре ставлення вихователів, вчителів та працівників їдальні», – йдеться у повідомленні.
Проте, як повідомили у пресслужбі, не обійшлося без скарг – жалілися на недостатність культурного дозвілля, зокрема, відсутність гуртків з музики, вокалу, у спортзал та на стадіон вони можуть ходити лише у вихідні дні. В установі є можливість займатися лише вишиванням та на волонтерських засадах організували аматорський театр.
Через щільний графік роботи та навчання засуджені не мають можливості повною мірою скористатися своїм правом на 15-хвилинну розмову по телефону з рідними.
«В установі функціонує професійно-технічне училище, яке має право навчати 8 професіям, в тому числі таким затребуваним на ринку праці як штукатури, муляри, автомеханіки. Для навчання в училищі наявні і належно обладнані приміщення, і відповідне обладнання. Проте, групи для навчання не набираються, оскільки в установі недостатньо засуджених, які не мають професійної освіти, а відповідно до наказу МОН та Мін’юсту хлопці у виховних колоніях мають право отримати нову професію лише за власний рахунок або спонсорські кошти.
За таких умов, досить потужне училище фактично простоює, а хлопці не можуть отримати нові професії, більш затребувані на ринку праці», – повідомили у пресслужбі.
Зазначили, що потребує вирішення питання належного обладнання кімнати для етапованих засуджених. В наявній, де під час візиту перебував один хлопець, стоїть сморід, оскільки не передбачено автоматичного зливу води в туалеті, вікно заґратоване і не дає належного доступу до денного світла.
У приміщеннях карантинного відділення, школі відсутні ємності з питною водою.
Звіт за результатами візиту буде направлений керівництву установи, Міністерству юстиції України та Міністерству освіти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого Верховної ради України з прав людини.
Члени моніторингової групи відмітили належні умови тримання засуджених хлопців: у кімнатах чисто, затишно, гарне освітлення.
«Хлопці легко йшли на контакт та розповідали про своє життя у виховній колонії. Відмітили добре ставлення вихователів, вчителів та працівників їдальні», – йдеться у повідомленні.
Проте, як повідомили у пресслужбі, не обійшлося без скарг – жалілися на недостатність культурного дозвілля, зокрема, відсутність гуртків з музики, вокалу, у спортзал та на стадіон вони можуть ходити лише у вихідні дні. В установі є можливість займатися лише вишиванням та на волонтерських засадах організували аматорський театр.
Через щільний графік роботи та навчання засуджені не мають можливості повною мірою скористатися своїм правом на 15-хвилинну розмову по телефону з рідними.
«В установі функціонує професійно-технічне училище, яке має право навчати 8 професіям, в тому числі таким затребуваним на ринку праці як штукатури, муляри, автомеханіки. Для навчання в училищі наявні і належно обладнані приміщення, і відповідне обладнання. Проте, групи для навчання не набираються, оскільки в установі недостатньо засуджених, які не мають професійної освіти, а відповідно до наказу МОН та Мін’юсту хлопці у виховних колоніях мають право отримати нову професію лише за власний рахунок або спонсорські кошти.
За таких умов, досить потужне училище фактично простоює, а хлопці не можуть отримати нові професії, більш затребувані на ринку праці», – повідомили у пресслужбі.
Зазначили, що потребує вирішення питання належного обладнання кімнати для етапованих засуджених. В наявній, де під час візиту перебував один хлопець, стоїть сморід, оскільки не передбачено автоматичного зливу води в туалеті, вікно заґратоване і не дає належного доступу до денного світла.
У приміщеннях карантинного відділення, школі відсутні ємності з питною водою.
Звіт за результатами візиту буде направлений керівництву установи, Міністерству юстиції України та Міністерству освіти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У аварії на Рівненщині травмувалась 21-річна лучанка. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Лучан запрошують на найбільшу автомобільну виставку у Варшаві*
Сьогодні, 14:10
Моніторингова група провела «ревізію» волинської колонії. ФОТО
Сьогодні, 14:09
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У центрі Нововолинська горіло закинуте приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
Медіа