У Луцьку влаштують унікальну виставу, глядачі якої згодом зможуть створити нову у Франції
Сьогодні, 18:25
У Луцьку покажуть документальну виставу про життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. Наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками, створивши нову постановку.
Відвідати захід запрошують 4 жовтня у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок о 13:00, – про це повідомила медіа-менеджерка міжнародного освітнього соціально-культурного проекту «The future of Europe» Марія Перегонцева.
«Майбутнє Європи» – документальна вистава, в основі якої життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. З яких пазлів воно склалося, ким вони хочуть бути, яким бачать Європу, які питання ставлять дорослому світу – про це і інше у виставі. Це спроба щирої розмови про бажання нового покоління українців та німців, та дискусії після з глядачем в кожному місті.
З 2 по 12 жовтня учасники відправляються в автобусний тур з показом вистави у 9 містах з Західної, Південної та Центральної України: Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон.
Перший показ вистави в форматі work-in-progress також відбудеться 2 жовтня на міжнародному освітньому драматургічному фестивалі «Тиждень Young» в рамках фестивалю «Тиждень актуальної п’єси» у місті Києві.
Вистава орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років. Проект планується, як сталий. Отже, наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками з однолітками шляхом створення вистави.
E-mail: [email protected]
Facebook: The Future of Europe
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Відвідати захід запрошують 4 жовтня у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок о 13:00, – про це повідомила медіа-менеджерка міжнародного освітнього соціально-культурного проекту «The future of Europe» Марія Перегонцева.
«Майбутнє Європи» – документальна вистава, в основі якої життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. З яких пазлів воно склалося, ким вони хочуть бути, яким бачать Європу, які питання ставлять дорослому світу – про це і інше у виставі. Це спроба щирої розмови про бажання нового покоління українців та німців, та дискусії після з глядачем в кожному місті.
З 2 по 12 жовтня учасники відправляються в автобусний тур з показом вистави у 9 містах з Західної, Південної та Центральної України: Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон.
Перший показ вистави в форматі work-in-progress також відбудеться 2 жовтня на міжнародному освітньому драматургічному фестивалі «Тиждень Young» в рамках фестивалю «Тиждень актуальної п’єси» у місті Києві.
Вистава орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років. Проект планується, як сталий. Отже, наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками з однолітками шляхом створення вистави.
E-mail: [email protected]
Facebook: The Future of Europe
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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