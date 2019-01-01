У Луцьку влаштують унікальну виставу, глядачі якої згодом зможуть створити нову у Франції

У Луцьку покажуть документальну виставу про життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. Наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками, створивши нову постановку.Відвідати захід запрошують 4 жовтня у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок о 13:00, – про це повідомила медіа-менеджерка міжнародного освітнього соціально-культурного проекту «The future of Europe»«Майбутнє Європи» – документальна вистава, в основі якої життя 15-ти підлітків, дитинство яких пройшло на Донбасі. З яких пазлів воно склалося, ким вони хочуть бути, яким бачать Європу, які питання ставлять дорослому світу – про це і інше у виставі. Це спроба щирої розмови про бажання нового покоління українців та німців, та дискусії після з глядачем в кожному місті.З 2 по 12 жовтня учасники відправляються в автобусний тур з показом вистави у 9 містах з Західної, Південної та Центральної України: Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон.Перший показ вистави в форматі work-in-progress також відбудеться 2 жовтня на міжнародному освітньому драматургічному фестивалі «Тиждень Young» в рамках фестивалю «Тиждень актуальної п’єси» у місті Києві.Вистава орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років. Проект планується, як сталий. Отже, наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитися своїми креативними думками з однолітками шляхом створення вистави.