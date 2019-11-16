На наймасштабнішому дні студента у Луцьку виступить популярний гурт MOZGI

Цьогорічний день студента запам’ятається наймасштабнішим святкування в історії Луцька.16 листопада на «SportArena», що у AdrenalinCity, молодь буде «відриватися» на повну, а ті хто вже закінчив навчання згадають студентські роки.Програма святкування буде дуже насичена і різноманітна, де кожен знайде щось своє: батл університетів, led-show, танцювальний флешмоб, фудкорт, бар, loungezone, dj-парад та багато інших сюрпризів від організаторів дійства. Ну і звісно ж хедлайнер події гурт «MOZGI» - український суперпопулярний гурт танцювальної електронної музики, хлопці, котрі «порвали на шматки» найбільший фестиваль нашої країни AtlasWeekend, кліпи котрих збирають рекордні перегляди на YouTube, а їхній ротаціям в радіо- та телеефірах позаздрять всі артисти нашої держави.До Дня Незалежності MOZGI символічно представили свій перший україномовний трек «999» - це присвята Батьківщині та всім українцям, які гідні жити в кращій країні зі смачною їжею і найкрутішими дорогами. Це розповідь про світле майбутнє через поки не зовсім світле сьогодення. Але треба тільки трохи почекати - і все буде... Гурт разом зі знімальною командою проїхали півкраїни, щоб показати, наскільки різноманітна і багатогранна Україна, і що саме від молоді залежить як надалі буде розвиватися наша держава.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Дата: 16.11.2019 о 20:00Місце: «SportArena» - «AdrenalinCity» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)Детальніше про подію тут:Увага - кількість квитків обмежена! Організатори наголошують, що ціни з часом зростатимуть:- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/mozgi-2019-11-16- https://lutsk.karabas.com/ua/mozgi-27/order/Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції: