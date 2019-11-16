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На наймасштабнішому дні студента у Луцьку виступить популярний гурт MOZGI

На наймасштабнішому дні студента у Луцьку виступить популярний гурт MOZGI
Цьогорічний день студента запам’ятається наймасштабнішим святкування в історії Луцька.

16 листопада на «SportArena», що у AdrenalinCity, молодь буде «відриватися» на повну, а ті хто вже закінчив навчання згадають студентські роки.

Програма святкування буде дуже насичена і різноманітна, де кожен знайде щось своє: батл університетів, led-show, танцювальний флешмоб, фудкорт, бар, loungezone, dj-парад та багато інших сюрпризів від організаторів дійства. Ну і звісно ж хедлайнер події гурт «MOZGI» - український суперпопулярний гурт танцювальної електронної музики, хлопці, котрі «порвали на шматки» найбільший фестиваль нашої країни AtlasWeekend, кліпи котрих збирають рекордні перегляди на YouTube, а їхній ротаціям в радіо- та телеефірах позаздрять всі артисти нашої держави.

До Дня Незалежності MOZGI символічно представили свій перший україномовний трек «999» - це присвята Батьківщині та всім українцям, які гідні жити в кращій країні зі смачною їжею і найкрутішими дорогами. Це розповідь про світле майбутнє через поки не зовсім світле сьогодення. Але треба тільки трохи почекати - і все буде... Гурт разом зі знімальною командою проїхали півкраїни, щоб показати, наскільки різноманітна і багатогранна Україна, і що саме від молоді залежить як надалі буде розвиватися наша держава.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"

Дата: 16.11.2019 о 20:00
Місце: «SportArena» - «AdrenalinCity» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)

Детальніше про подію тут:

https://www.facebook.com/events/394587011199134/

Увага - кількість квитків обмежена! Організатори наголошують, що ціни з часом зростатимуть:

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/mozgi-2019-11-16
- https://lutsk.karabas.com/ua/mozgi-27/order/

Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

На наймасштабнішому дні студента у Луцьку виступить популярний гурт MOZGI

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Теги: концерт, Луцьк, подія
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