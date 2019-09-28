13-річній дівчинці з Волині потрібна дороговартісна операція: небайдужих просять допомогти





Дівчинка має інвалідність, а хвороба й далі прогресує, - пише



Допомогти може складна операція з встановленням складної конструкції у спину, яка дозволить тримати хребці у правильному положенні. Вартість встановлення – 180 тисяч гривень.



Ця сума є непідйомною для мами, яка самотужки виховує донечку. Тому вона просить відгукнутись небайдужих людей і допомогти зібрати неробхідні кошти .



Прохання переказувати гроші на картку Приватбанку 5168757363048176 Ліна Володимирівна Марчак. Телефон:0634084142.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 13-річної Анастасії, яка родом з Володимира-Волинського – сколіоз третього ступня (ідіопатичний грудо-поперековий).Дівчинка має інвалідність, а хвороба й далі прогресує, - пише Володимир медіа. Допомогти може складна операція з встановленням складної конструкції у спину, яка дозволить тримати хребці у правильному положенні. Вартість встановлення – 180 тисяч гривень.Ця сума є непідйомною для мами, яка самотужки виховує донечку. Тому вона просить відгукнутись небайдужих людей і допомогти зібрати неробхідні кошти .

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