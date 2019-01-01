Скільки заробляли міський голова і луцькі управлінці 130 років тому





Того ж року був обраний новий склад Луцької Міської Думи. У доповіді управи про визначення складу виконавчих органів міського управління з постанови Луцької міської думи від 15 грудня 1889 року можна дізнатися, які посадові особи входили тоді до складу міської управи, - інформує видання



«Для успішного завідування міським господарством та благоустроєм мати у складі Міської Управи, окрім Міського Голови та Міського Секретаря наступні посади за вибором, а саме: четверо членів з призначенням одного з них для виконання обов'язків Міського Голови у випадках, визначених у статті 2030 Міського положення та у складі Торгової Комісії торгових депутатів, крім того, за наймом : санітарного лікаря, бухгалтера, двох писарів, наглядача за міськими будівлями, двох посильних та чотирьох санітарних стражників», - йдеться у постанові.



Згодом дума розглядала доповідь про визначення розмірів утримання особового складу посадових осіб міського самоуправління.



Відтак, встановили такі річні оклади утримання посадовим особам міського суспільного управління:



Міському голові – 1200 рублів,

Міському секретарю – 800 р.,

трьом членам – 400 р. кожному та додаткових за завідування скотоперегонним двором - 240 р.,

наглядачу за міськими будівлями – 240 р.,

на канцелярію – 240 р.,

на прислугу - 1000 р.,

санітарному лікарю - 400 р.,

чотирьом санітарним стражникам - по 144 р.



Характерним є те, що Дума суттєво обмежила річні оклади очільникам міста. Визначили:



Міському Голові – 600 р. (тобто вдвічі менше, ніж було), Міському секретарю – 500 р., членам - по 360 р., на канцелярію та прислугу разом – 768 р., додатковим членам за завідування скотоперегонним двором – 120 р.



Санітарній лікар та 4 санітарних стражника отримували відповідно 400 та 144 р.



Зазначають, у Луцьку добре пам'ятали про епідемії тифу, тифозної гарячки, скарлатини та натуральної віспи, що сталися у місті та повіті 10 років тому – у 1879 році. Щоб краще розуміти, що можна було купити тоді на ці гроші, можна віднайти у постанові міської думи від 11 січня 1890 року:



«Останнього часу існували ціни на продаж м'яса по 6 копійок за фунт, тепер підняли скотопромисловці ціну до 7 копійок за фунт».



Фунт – це приблизно трохи більше 400 грамів. Тобто кілограм м'яса коштував майже 15 копійок.



Тобто міський голова отримував за місяць 100 рублів. Міський голова міг на місячну зарплатню купити майже 700 кілограмів м'яса. За теперішнім луцьким цінам на м'ясо вийде понад 60 тисяч гривень. Приблизно така зарплата була в луцького міського голови 1885-1889 років.



І приблизно таку суму тодішні гласні, тобто депутати міської думи, які у переважній більшості працювали безоплатно, зменшили удвічі своєму міському голові. З 1890 року він став отримувати десь в еквіваленті біля 30 тисяч гривень (це приблизно 50 російських імперських рублів) щомісяця. Звичайно, якщо критерієм брати луцькі ціни на м'ясо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 1889 року фунт м'яса у Луцьку коштував шість копійок. На місячну зарплату міський голова Луцька тоді міг купити майже 700 кілограмів м'яса.Того ж року був обраний новий склад Луцької Міської Думи. У доповіді управи про визначення складу виконавчих органів міського управління з постанови Луцької міської думи від 15 грудня 1889 року можна дізнатися, які посадові особи входили тоді до складу міської управи, - інформує видання "Хроніки Любарта" «Для успішного завідування міським господарством та благоустроєм мати у складі Міської Управи, окрім Міського Голови та Міського Секретаря наступні посади за вибором, а саме: четверо членів з призначенням одного з них для виконання обов'язків Міського Голови у випадках, визначених у статті 2030 Міського положення та у складі Торгової Комісії торгових депутатів, крім того, за наймом : санітарного лікаря, бухгалтера, двох писарів, наглядача за міськими будівлями, двох посильних та чотирьох санітарних стражників», - йдеться у постанові.Згодом дума розглядала доповідь про визначення розмірів утримання особового складу посадових осіб міського самоуправління.Відтак, встановили такі річні оклади утримання посадовим особам міського суспільного управління:Міському голові – 1200 рублів,Міському секретарю – 800 р.,трьом членам – 400 р. кожному та додаткових за завідування скотоперегонним двором - 240 р.,наглядачу за міськими будівлями – 240 р.,на канцелярію – 240 р.,на прислугу - 1000 р.,санітарному лікарю - 400 р.,чотирьом санітарним стражникам - по 144 р.Характерним є те, що Дума суттєво обмежила річні оклади очільникам міста. Визначили:Міському Голові – 600 р. (тобто вдвічі менше, ніж було), Міському секретарю – 500 р., членам - по 360 р., на канцелярію та прислугу разом – 768 р., додатковим членам за завідування скотоперегонним двором – 120 р.Санітарній лікар та 4 санітарних стражника отримували відповідно 400 та 144 р.Зазначають, у Луцьку добре пам'ятали про епідемії тифу, тифозної гарячки, скарлатини та натуральної віспи, що сталися у місті та повіті 10 років тому – у 1879 році. Щоб краще розуміти, що можна було купити тоді на ці гроші, можна віднайти у постанові міської думи від 11 січня 1890 року:«Останнього часу існували ціни на продаж м'яса по 6 копійок за фунт, тепер підняли скотопромисловці ціну до 7 копійок за фунт».Фунт – це приблизно трохи більше 400 грамів. Тобто кілограм м'яса коштував майже 15 копійок.Тобто міський голова отримував за місяць 100 рублів. Міський голова міг на місячну зарплатню купити майже 700 кілограмів м'яса. За теперішнім луцьким цінам на м'ясо вийде понад 60 тисяч гривень. Приблизно така зарплата була в луцького міського голови 1885-1889 років.І приблизно таку суму тодішні гласні, тобто депутати міської думи, які у переважній більшості працювали безоплатно, зменшили удвічі своєму міському голові. З 1890 року він став отримувати десь в еквіваленті біля 30 тисяч гривень (це приблизно 50 російських імперських рублів) щомісяця. Звичайно, якщо критерієм брати луцькі ціни на м'ясо.

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