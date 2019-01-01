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Авто перекрутило і викинуло у відбійник: луцька команда фаєр-шоу потрапила у ДТП

Авто перекрутило і викинуло у відбійник: луцька команда фаєр-шоу потрапила у ДТП
28 вересня луцька команда «Z show» потрапила у аварію.

Авто, у якому їхала команда зі Львова до Луцька, на повороті знесло у відбійник. Про це у мережі написала одна із членів команди Лілія Михальчук, – повідомляє pravda.lutsk.

Аварія трапилася біля села Гамаліївка. Дівчина розповідає, що тоді команда працювала на весіллі у Львові, а це був третій захід на той день.

«Наша робота пов’язана з постійними переїздами, довгими годинами в дорозі і, на жаль, з нами трапилося те, чого я завжди десь глибоко в душі побоювалася. Відпрацювавши вже останнє на той день чудове весілля у Львові, ми вирушили додому. Ми були вже доволі втомлені. Три весілля, як не як, 8 годин в дорозі. Чомусь в таких ситуаціях мозок стирає частину спогадів про все що відбувається, але я пам’ятаю свої думки в той момент коли все відбувалося», – розповідає дівчина.

Авто занесло, розкрутило по дорозі і «полетіло» у відбійник, потім машина вдарилася вже іншим боком і зупинилася.

«Як описати ті емоції що були в той момент? Полегшення. І істерика одночасно. Ми живі. І це головне. Автомобіль нажаль не вцілів. Стояти посеред ночі десь на трасі біля Львова і бачити як ваш автомобіль прибирають з дороги просто пересічні люди які зупинилися щоб допомогти, речі які розкидані по дорозі, і обломки автомобіля всюди. Це страшно. Але ми вціліли і пережили, це головне. Зараз потрібно лише час, аби зібрати себе до купки і з новими силами приступити до роботи», – додає Лілія Михальчук.

Авто перекрутило і викинуло у відбійник: луцька команда фаєр-шоу потрапила у ДТП

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Львів, Z show
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