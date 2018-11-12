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У пункті пропуску «Доманове» затримали білоруса з викраденим Mercedes

У пункті пропуску «Доманове» затримали білоруса з викраденим Mercedes
Прикордонники Луцького загону затримали білоруса з викраденою автівку.

Так, в пункті пропуску «Доманове» білорус під час подорожі в Україну позбувся свого Mercedes 2009 року випуску, - пише Держприкордонслужба України.

Іноземець дізнався від прикордонників, що його автомобіль білоруської реєстрації вже рік розшукують правоохоронці Іспанії.

Охоронці кордону автомобіль передали поліцейським та про спрацювання бази повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві.

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Теги: авто, Доманове
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