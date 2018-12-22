У центрі Луцька неповнолітні розпивали алкоголь
Сьогодні, 15:48
У центрі Луцька муніципали помітили декілька дітей 14-ти років, які розпивали пиво.
Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - інформує департамент муніципальної Луцькради.
Зазначають, з неповнолітніми провели профілактичну бесіду щодо заборони розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях та його вживання взагалі.
Наразі встановлюється торговельний заклад, в якому продали заборонений слабоалкогольний напій неповнолітнім особам, для вжиття відповідних заходів у відповідності до чинного законодавства.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - інформує департамент муніципальної Луцькради.
Зазначають, з неповнолітніми провели профілактичну бесіду щодо заборони розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях та його вживання взагалі.
Наразі встановлюється торговельний заклад, в якому продали заборонений слабоалкогольний напій неповнолітнім особам, для вжиття відповідних заходів у відповідності до чинного законодавства.
Головне фото - ілюстративне.
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