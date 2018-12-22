У центрі Луцька неповнолітні розпивали алкоголь





Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - інформує



Зазначають, з неповнолітніми провели профілактичну бесіду щодо заборони розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях та його вживання взагалі.



Наразі встановлюється торговельний заклад, в якому продали заборонений слабоалкогольний напій неповнолітнім особам, для вжиття відповідних заходів у відповідності до чинного законодавства.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька муніципали помітили декілька дітей 14-ти років, які розпивали пиво.Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - інформує департамент муніципальної Луцькради. Зазначають, з неповнолітніми провели профілактичну бесіду щодо заборони розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях та його вживання взагалі.Наразі встановлюється торговельний заклад, в якому продали заборонений слабоалкогольний напій неповнолітнім особам, для вжиття відповідних заходів у відповідності до чинного законодавства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію