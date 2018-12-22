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У центрі Луцька неповнолітні розпивали алкоголь

У центрі Луцька неповнолітні розпивали алкоголь
У центрі Луцька муніципали помітили декілька дітей 14-ти років, які розпивали пиво.

Інцидент трапився у суботу, 28 вересня, - інформує департамент муніципальної Луцькради.

Зазначають, з неповнолітніми провели профілактичну бесіду щодо заборони розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях та його вживання взагалі.

Наразі встановлюється торговельний заклад, в якому продали заборонений слабоалкогольний напій неповнолітнім особам, для вжиття відповідних заходів у відповідності до чинного законодавства.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: муніципали, Луцьк, неповнолітні, алкоголь
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