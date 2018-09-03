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У Ковелі обдаровані учні отримуватимуть щомісячні іменні премії

У Ковелі обдаровані учні отримуватимуть щомісячні іменні премії
36 обдарованих учнів ковельських шкіл отримуватимуть щомісячні іменні премії міського голови у період з 1 вересня до 31 грудня 2019 року.

Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський сьогодні під час апаратної наради у міськвиконкомі, - пише КовельPost.

Їх призначили за досягнуті успіхи переможцям обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів. Кошти виплачуватимуть з міського бюджету. Найбільше стипендіатів – у Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки – 11. П'ятеро – у НВК №13. Переважно це старшокласники - учні 9-11 класів. А наймолодша стипендіатка - десятирічна учениця міської гімназії Марія Семерей.

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Теги: Ковель, учні, премії
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