У Ковелі обдаровані учні отримуватимуть щомісячні іменні премії





Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський сьогодні під час апаратної наради у міськвиконкомі, - пише



Їх призначили за досягнуті успіхи переможцям обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів. Кошти виплачуватимуть з міського бюджету. Найбільше стипендіатів – у Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки – 11. П'ятеро – у НВК №13. Переважно це старшокласники - учні 9-11 класів. А наймолодша стипендіатка - десятирічна учениця міської гімназії Марія Семерей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36 обдарованих учнів ковельських шкіл отримуватимуть щомісячні іменні премії міського голови у період з 1 вересня до 31 грудня 2019 року.Про це повідомив начальник управління освіти Віктор Бичковський сьогодні під час апаратної наради у міськвиконкомі, - пише КовельPost Їх призначили за досягнуті успіхи переможцям обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів. Кошти виплачуватимуть з міського бюджету. Найбільше стипендіатів – у Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки – 11. П'ятеро – у НВК №13. Переважно це старшокласники - учні 9-11 класів. А наймолодша стипендіатка - десятирічна учениця міської гімназії Марія Семерей.

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