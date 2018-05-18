Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини





Інцидент трапився у неділю, 29 вересня, близько шостої години ранку, - інформує



Жінка одразу зателефонувала до напарника та власника фірми. За лічені хвилини останні, використовуючи службову собаку, запобігли втечі одного із зловмисників. А вже за кілька годин у поліцію прийшов й інший втікач.



Встановили, двоє 25-річних жителів села Рокитниця Ковельського району у приміщенні тракторної бригади підприємства намагалися викрасти комп'ютерне навігаційне обладнання до самохідного обприскувача.



Зазначають, що чоловіки ще раніше вчиняли крадіжки, а саме - у Дубенському та Радивилівському районах Рівненської області. Проте «підзаробити» на Млинівщині їм не вдалося.



Слідчі затримали волинян у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на вчинення крадіжки).



Раніше не судимі, нині вони активно співпрацюють зі слідством. Наразі вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острожець 48-річна охоронниця помітила невідомих на території місцевого підприємства.Інцидент трапився у неділю, 29 вересня, близько шостої години ранку, - інформує пресслужба Нацполіції у Рівненській області. Жінка одразу зателефонувала до напарника та власника фірми. За лічені хвилини останні, використовуючи службову собаку, запобігли втечі одного із зловмисників. А вже за кілька годин у поліцію прийшов й інший втікач.Встановили, двоє 25-річних жителів села Рокитниця Ковельського району у приміщенні тракторної бригади підприємства намагалися викрасти комп'ютерне навігаційне обладнання до самохідного обприскувача.Зазначають, що чоловіки ще раніше вчиняли крадіжки, а саме - у Дубенському та Радивилівському районах Рівненської області. Проте «підзаробити» на Млинівщині їм не вдалося.Слідчі затримали волинян у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на вчинення крадіжки).Раніше не судимі, нині вони активно співпрацюють зі слідством. Наразі вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.

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