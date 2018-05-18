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Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини

Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини
У селі Острожець 48-річна охоронниця помітила невідомих на території місцевого підприємства.

Інцидент трапився у неділю, 29 вересня, близько шостої години ранку, - інформує пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Жінка одразу зателефонувала до напарника та власника фірми. За лічені хвилини останні, використовуючи службову собаку, запобігли втечі одного із зловмисників. А вже за кілька годин у поліцію прийшов й інший втікач.

Встановили, двоє 25-річних жителів села Рокитниця Ковельського району у приміщенні тракторної бригади підприємства намагалися викрасти комп'ютерне навігаційне обладнання до самохідного обприскувача.

Зазначають, що чоловіки ще раніше вчиняли крадіжки, а саме - у Дубенському та Радивилівському районах Рівненської області. Проте «підзаробити» на Млинівщині їм не вдалося.

Слідчі затримали волинян у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на вчинення крадіжки).

Раніше не судимі, нині вони активно співпрацюють зі слідством. Наразі вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.

Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини
Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини
Двох волинян підозрюють у крадіжках на підприємствах Рівненщини



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Теги: волиняни, підприємства Рівненщини, крадіжка
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