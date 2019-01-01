Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель-Червоноград»





Про це повідомили у



Зазначили, що поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 7, 9, 11 та 13 жовтня.



Також зазначили, що 2 жовтня поїзд № 6071 Ковель – Львів курсуватиме лише до станції Підзамче (а не до залізничного вокзалу міста Львів, – ред.).



Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівська залізниця змінила графік руху поїзду сполученням «Ковель-Червоноград».Про це повідомили у пресслужбі залізниці.Зазначили, що поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 7, 9, 11 та 13 жовтня.Також зазначили, що 2 жовтня поїзд № 6071 Ковель – Львів курсуватиме лише до станції Підзамче (а не до залізничного вокзалу міста Львів, – ред.).Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію