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Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель-Червоноград»

Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель-Червоноград»
Львівська залізниця змінила графік руху поїзду сполученням «Ковель-Червоноград».

Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Зазначили, що поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 7, 9, 11 та 13 жовтня.

Також зазначили, що 2 жовтня поїзд № 6071 Ковель – Львів курсуватиме лише до станції Підзамче (а не до залізничного вокзалу міста Львів, – ред.).

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.

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Теги: поїзд, Волинь
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