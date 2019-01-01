Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель-Червоноград»
Сьогодні, 16:58
Львівська залізниця змінила графік руху поїзду сполученням «Ковель-Червоноград».
Про це повідомили у пресслужбі залізниці.
Зазначили, що поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 7, 9, 11 та 13 жовтня.
Також зазначили, що 2 жовтня поїзд № 6071 Ковель – Львів курсуватиме лише до станції Підзамче (а не до залізничного вокзалу міста Львів, – ред.).
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.
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Про це повідомили у пресслужбі залізниці.
Зазначили, що поїзд № 6303/6306 сполученням Ковель – Червоноград – Ковель не курсуватиме 7, 9, 11 та 13 жовтня.
Також зазначили, що 2 жовтня поїзд № 6071 Ковель – Львів курсуватиме лише до станції Підзамче (а не до залізничного вокзалу міста Львів, – ред.).
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок у цих напрямках.
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