«Лук сучасний, але замурзаний»: як виглядав волинянин 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:55
Опублікували фото поштової листівки, яку зробили у Горохові близько 100 років тому.
Про це йдеться на сторінці «Фільм "Деміург" / Demiurge» у Facebook.
«На колоризованій поштівці початку 20 ст. – оригінальний горохівчанин. А може й лобачівець, який приїхав до Горохова і одразу потрапив в об`єктив фотоапарата. Лук дуже сучасний, хоч і трохи замурзаний», – йдеться у дописі.
Зазначюать, що ім`я фотографа цього знімку не збереглося. 1917 року цілу серію листівок з краєвидами Горохова віддрукувало видавництво «Верманн Брюкманн», щоправда обмеженим накладом.
Перша світова війна спричинила справжній поштовий бум: німецькі та австро-угорські солдати активно листувалися зі своїми рідними. В моді були поштівки з міськими пейзажами і будинками тих місць, де солдат воює і квартирує.
Знайшов ці фото в німецьких антикварних лавках та ринках краєзнавець і горохівчанин Андрій Кленк.
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Про це йдеться на сторінці «Фільм "Деміург" / Demiurge» у Facebook.
«На колоризованій поштівці початку 20 ст. – оригінальний горохівчанин. А може й лобачівець, який приїхав до Горохова і одразу потрапив в об`єктив фотоапарата. Лук дуже сучасний, хоч і трохи замурзаний», – йдеться у дописі.
Зазначюать, що ім`я фотографа цього знімку не збереглося. 1917 року цілу серію листівок з краєвидами Горохова віддрукувало видавництво «Верманн Брюкманн», щоправда обмеженим накладом.
Перша світова війна спричинила справжній поштовий бум: німецькі та австро-угорські солдати активно листувалися зі своїми рідними. В моді були поштівки з міськими пейзажами і будинками тих місць, де солдат воює і квартирує.
Знайшов ці фото в німецьких антикварних лавках та ринках краєзнавець і горохівчанин Андрій Кленк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Та він і досі в центрі совається!
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