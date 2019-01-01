«Лук сучасний, але замурзаний»: як виглядав волинянин 100 років тому. РЕТРОФОТО

Опублікували фото поштової листівки, яку зробили у Горохові близько 100 років тому.Про це йдеться на сторінці «Фільм "Деміург" / Demiurge» у Facebook.«На колоризованій поштівці початку 20 ст. – оригінальний горохівчанин. А може й лобачівець, який приїхав до Горохова і одразу потрапив в об`єктив фотоапарата. Лук дуже сучасний, хоч і трохи замурзаний», – йдеться у дописі.Зазначюать, що ім`я фотографа цього знімку не збереглося. 1917 року цілу серію листівок з краєвидами Горохова віддрукувало видавництво «Верманн Брюкманн», щоправда обмеженим накладом.Перша світова війна спричинила справжній поштовий бум: німецькі та австро-угорські солдати активно листувалися зі своїми рідними. В моді були поштівки з міськими пейзажами і будинками тих місць, де солдат воює і квартирує.Знайшов ці фото в німецьких антикварних лавках та ринках краєзнавець і горохівчанин