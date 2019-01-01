Правоохоронець луцького СІЗО передавав ув'язненим наркотики

У луцькому слідчому ізоляторі викрили правоохоронця, який проносив ув'язненим таблетким із вмістом наркотичної речовини.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Прокуратура Волинської області спільно з працівниками оперативної групи Державної установи «Луцький слідчий ізолятор» викрила працівника установи, який за винагороду проносив до забороненої зони задля передачі ув’язненим таблетки з вмістом наркотичної речовини.У ході огляду в правоохоронця вилучили ці таблетки та грошові кошти.Вирішується питання про повідомлення працівнику слідчого ізолятора про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі), про відсторонення його від посади та про обрання йому запобіжного заходу.Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним Кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.