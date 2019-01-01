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Правоохоронець луцького СІЗО передавав ув'язненим наркотики

Правоохоронець луцького СІЗО передавав ув'язненим наркотики
У луцькому слідчому ізоляторі викрили правоохоронця, який проносив ув'язненим таблетким із вмістом наркотичної речовини.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

Прокуратура Волинської області спільно з працівниками оперативної групи Державної установи «Луцький слідчий ізолятор» викрила працівника установи, який за винагороду проносив до забороненої зони задля передачі ув’язненим таблетки з вмістом наркотичної речовини.

У ході огляду в правоохоронця вилучили ці таблетки та грошові кошти.

Вирішується питання про повідомлення працівнику слідчого ізолятора про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі), про відсторонення його від посади та про обрання йому запобіжного заходу.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним Кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Теги: СІЗО, Луцьк
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