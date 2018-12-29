У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО





Про це повідомили на



«Всі ми родом з дитинства. І у тому дитинстві все було чомусь яскравішим, ніж у нашому дорослому житті. А ще - у кожного з нас тоді була своя улюблена вихователька. Саме вона тимчасово замінювала нам маму: це та жінка, в якої теплі руки, ласкава посмішка і велике серце, повне щирої любові... Дякую вам за те, що ви є в наших дітей. Що ви щиро їх любите. Бо любити чужих дітей — це справжнє мистецтво, талант і покликання від бога...» – звернулась до присутніх помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька.



У Ковелі сьогодні функціонує 14 ДНЗ, які відвідують майже 3 тисячі дітей. Для розвитку матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти у співпраці з міською владою багато робить народний депутат України Степан Івахів. 4 рои тому саме за сприяння Степана Івахіва в мікрорайоні «Ковельсільмашу» відновив свою роботу ДНЗ №14, приміщення якого раніше використовувалося не за призначенням.



За кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток Ковеля, які надійшли до бюджету Ковеля за поданням народного депутата, тепломодернізували будівлі ДНЗ № 1, 4, 8 та 9, а в ДНЗ №5 «Сонечко» також і капітально відремонтували фасад дитсадка.



Управління освіти та дошкільні навчальні заклади Ковеля багато років плідно співпрацюють і з благодійним фондом Степана Івахіва «Патріоти Волині». За кошти благодійників зроблено ремонти в групах, вдалося покращити матеріально-технічну та лікувальну базу ковельських дитсадків. Благодійний фонд Степана Івахіва традиційно допомагає і в організації професійного свята працівників дошкільних установ Ковеля. Цього року гарним подарунком для них став виступ народного аматорського чоловічого вокального ансамблю «Маневицька Сотня». Заключні акорди концерту публіка вітала оваціями.



«Я - вчитель музики за професією, та ще й сама колись працювала в Маневичах у школі. Отримала сьогодні неймовірні емоції від виступу ансамблю «Маневицька сотня». Це саме та душевна народна пісня, яка має глибоке коріння і є візитівкою українців по всьому світу. Спасибі артистам і організаторам концерту за справжнє пісенне свято, - поділилася враженнями від концерту музичний керівник ДНЗ №10 Олена Потапчук.



«Ми дуже задоволені, що нашу працю цінують Таки не дарма працюємо: нас бачать, чують і поважають. Дуже дякуємо за душевний концерт та гарний настрій в день нашого професійного свята», - доповнила колегу вихователька ДНЗ №11 Людмила Тимощук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня працівників дошкільної освіти в палаці учнівської молоді Ковеля відбулися загальноміські урочистості. Зі сцени звучали слова шани та подяки на адресу тих, кому довіряють надзвичайно відповідальну місію - виховувати дітей, плекати майбутнє нашого суспільства та держави.Про це повідомили на сайті благодійного фонду «Патріоти Волині».«Всі ми родом з дитинства. І у тому дитинстві все було чомусь яскравішим, ніж у нашому дорослому житті. А ще - у кожного з нас тоді була своя улюблена вихователька. Саме вона тимчасово замінювала нам маму: це та жінка, в якої теплі руки, ласкава посмішка і велике серце, повне щирої любові... Дякую вам за те, що ви є в наших дітей. Що ви щиро їх любите. Бо любити чужих дітей — це справжнє мистецтво, талант і покликання від бога...» – звернулась до присутніх помічник народного депутата УкраїниУ Ковелі сьогодні функціонує 14 ДНЗ, які відвідують майже 3 тисячі дітей. Для розвитку матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти у співпраці з міською владою багато робить народний депутат України Степан Івахів. 4 рои тому саме за сприяння Степана Івахіва в мікрорайоні «Ковельсільмашу» відновив свою роботу ДНЗ №14, приміщення якого раніше використовувалося не за призначенням.За кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток Ковеля, які надійшли до бюджету Ковеля за поданням народного депутата, тепломодернізували будівлі ДНЗ № 1, 4, 8 та 9, а в ДНЗ №5 «Сонечко» також і капітально відремонтували фасад дитсадка.Управління освіти та дошкільні навчальні заклади Ковеля багато років плідно співпрацюють і з благодійним фондом Степана Івахіва «Патріоти Волині». За кошти благодійників зроблено ремонти в групах, вдалося покращити матеріально-технічну та лікувальну базу ковельських дитсадків. Благодійний фонд Степана Івахіва традиційно допомагає і в організації професійного свята працівників дошкільних установ Ковеля. Цього року гарним подарунком для них став виступ народного аматорського чоловічого вокального ансамблю «Маневицька Сотня». Заключні акорди концерту публіка вітала оваціями.«Я - вчитель музики за професією, та ще й сама колись працювала в Маневичах у школі. Отримала сьогодні неймовірні емоції від виступу ансамблю «Маневицька сотня». Це саме та душевна народна пісня, яка має глибоке коріння і є візитівкою українців по всьому світу. Спасибі артистам і організаторам концерту за справжнє пісенне свято, - поділилася враженнями від концерту музичний керівник ДНЗ №10«Ми дуже задоволені, що нашу працю цінують Таки не дарма працюємо: нас бачать, чують і поважають. Дуже дякуємо за душевний концерт та гарний настрій в день нашого професійного свята», - доповнила колегу вихователька ДНЗ №11

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