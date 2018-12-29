вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО

У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
З нагоди Дня працівників дошкільної освіти в палаці учнівської молоді Ковеля відбулися загальноміські урочистості. Зі сцени звучали слова шани та подяки на адресу тих, кому довіряють надзвичайно відповідальну місію - виховувати дітей, плекати майбутнє нашого суспільства та держави.

Про це повідомили на сайті благодійного фонду «Патріоти Волині».

«Всі ми родом з дитинства. І у тому дитинстві все було чомусь яскравішим, ніж у нашому дорослому житті. А ще - у кожного з нас тоді була своя улюблена вихователька. Саме вона тимчасово замінювала нам маму: це та жінка, в якої теплі руки, ласкава посмішка і велике серце, повне щирої любові... Дякую вам за те, що ви є в наших дітей. Що ви щиро їх любите. Бо любити чужих дітей — це справжнє мистецтво, талант і покликання від бога...» – звернулась до присутніх помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька.

У Ковелі сьогодні функціонує 14 ДНЗ, які відвідують майже 3 тисячі дітей. Для розвитку матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти у співпраці з міською владою багато робить народний депутат України Степан Івахів. 4 рои тому саме за сприяння Степана Івахіва в мікрорайоні «Ковельсільмашу» відновив свою роботу ДНЗ №14, приміщення якого раніше використовувалося не за призначенням.

За кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток Ковеля, які надійшли до бюджету Ковеля за поданням народного депутата, тепломодернізували будівлі ДНЗ № 1, 4, 8 та 9, а в ДНЗ №5 «Сонечко» також і капітально відремонтували фасад дитсадка.

Управління освіти та дошкільні навчальні заклади Ковеля багато років плідно співпрацюють і з благодійним фондом Степана Івахіва «Патріоти Волині». За кошти благодійників зроблено ремонти в групах, вдалося покращити матеріально-технічну та лікувальну базу ковельських дитсадків. Благодійний фонд Степана Івахіва традиційно допомагає і в організації професійного свята працівників дошкільних установ Ковеля. Цього року гарним подарунком для них став виступ народного аматорського чоловічого вокального ансамблю «Маневицька Сотня». Заключні акорди концерту публіка вітала оваціями.

«Я - вчитель музики за професією, та ще й сама колись працювала в Маневичах у школі. Отримала сьогодні неймовірні емоції від виступу ансамблю «Маневицька сотня». Це саме та душевна народна пісня, яка має глибоке коріння і є візитівкою українців по всьому світу. Спасибі артистам і організаторам концерту за справжнє пісенне свято, - поділилася враженнями від концерту музичний керівник ДНЗ №10 Олена Потапчук.

«Ми дуже задоволені, що нашу працю цінують Таки не дарма працюємо: нас бачать, чують і поважають. Дуже дякуємо за душевний концерт та гарний настрій в день нашого професійного свята», - доповнила колегу вихователька ДНЗ №11 Людмила Тимощук.

У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, Ковель, урочистості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам нагадують, що з 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати фари вдень
Сьогодні, 09:57
Очікують до 24 градусів тепла: в Україні прогнозують унікальний синоптичний день
Сьогодні, 09:55
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
Сьогодні, 09:32
1 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток Червона доріжка, стилісти, вечірка: на Волині влаштували свято для мам особливих діток
17 квітень, 08:18
Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО Як у Ковелі вітали зі святом весни дружин загиблих Героїв. ФОТО
07 березень, 14:32
У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО У Ковелі засвітили нову ілюмінацію. ФОТО
29 грудень, 2018, 09:36
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
27 грудень, 2018, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*
Сьогодні, 10:59
 0
Порошенко обіцяє три мільйони за інформацію про замовників і виконавців замаху на Гонтареву
Сьогодні, 10:50
 0
Через буревій декілька сіл на Волині залишились без світла
Сьогодні, 10:28
 0
«Купувати чи будувати»: чому готовий будинок – це ще й «бонусна» інфраструктура*
Сьогодні, 10:22
 0
Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із самбо
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿