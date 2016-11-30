У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі





Про це повідомляє



Луцька місцева прокуратура у липні 2019 року звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр Центр" сплатити майже 503 тис. грн за користування земельною ділянкою площею понад 3 га у Луцьку.



Суб'єкт господарювання використовував цю земельну ділянку комунальної власності на вулиці Привокзальній в обласному центрі Волині без будь-яких правовстановлюючих документів, позбавляючи громаду Луцька значних надходжень до бюджету.



У ході судового розгляду між Луцькою міською радою та підприємством укладено мирову угоду, згідно з якою товариство зобов’язалося сплатити у бюджет міста кошти за користування земельною ділянкою.



Відтак за втручання прокуратури у місцевий бюджет буде сплачено понад півмільйона гривень.

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