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У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі

У Луцьку підприємство незаконно користувалось кількома гектарами міської землі
За втручання Луцької місцевої прокуратури підприємство сплатить до бюджету міста понад пів мільйона гривень за користування землею без правовстановлюючих документів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Луцька місцева прокуратура у липні 2019 року звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр Центр" сплатити майже 503 тис. грн за користування земельною ділянкою площею понад 3 га у Луцьку.

Суб'єкт господарювання використовував цю земельну ділянку комунальної власності на вулиці Привокзальній в обласному центрі Волині без будь-яких правовстановлюючих документів, позбавляючи громаду Луцька значних надходжень до бюджету.

У ході судового розгляду між Луцькою міською радою та підприємством укладено мирову угоду, згідно з якою товариство зобов’язалося сплатити у бюджет міста кошти за користування земельною ділянкою.

Відтак за втручання прокуратури у місцевий бюджет буде сплачено понад півмільйона гривень.

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Теги: прокуратура, земельна ділянка, суд, штраф, Спектр Центр
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