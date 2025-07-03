Татуювання – як мистецтво: у Луцьку відбудеться неординарний фестиваль
Сьогодні, 22:25
У луцькому Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться фестиваль татуювань «Art-Tattoo Lutsk 2019».
Про це організатори повідомляють у facebook.
Захід відбудеться 27 жовтня у Залі сучасного актуального мистецтва і триватиме з 13:00 до 20:00.
«Тату наразі набирає шалених обертів і дуже популярне серед молоді і не тільки. Оскільки це Зображення Високої Якості на Шкірі, то це має безпосереднє відношення до Мистецтва.
Що вам і пропонуємо подивитися – підготовку, сам процес і завершення Татуювання, а також дізнатися певні деталі про роботу від майстрів та насолодитися таким видовищем сповна під активні живі музичні ритми Луцьких ді-джеїв та музикантів», – йдеться в дописі.
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Про це організатори повідомляють у facebook.
Захід відбудеться 27 жовтня у Залі сучасного актуального мистецтва і триватиме з 13:00 до 20:00.
«Тату наразі набирає шалених обертів і дуже популярне серед молоді і не тільки. Оскільки це Зображення Високої Якості на Шкірі, то це має безпосереднє відношення до Мистецтва.
Що вам і пропонуємо подивитися – підготовку, сам процес і завершення Татуювання, а також дізнатися певні деталі про роботу від майстрів та насолодитися таким видовищем сповна під активні живі музичні ритми Луцьких ді-джеїв та музикантів», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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