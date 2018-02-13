Посадіть дітей в автокрісло: волинські патрульні запустили флешмоб
30 вересень, 23:37
Патрульна поліція Волинської області організувала флешмоб, метою якого є привернути увагу батьків до безпеки дітей під час поїздки в автомобілі.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Передумовою цього флешмобу стала автопригода, в результаті якої постраждала дитина, позаяк батьки не посадили хлопчика в автокрісло.
"На цьому місці сидів 4-річний хлопчик.
Очевидно, ви помітили, що тут відсутні автокрісло або бустер. І, очевидно, можете уявити, що пережила ця дитина, коли в їхній з батьком автомобіль в’їхав інший транспортний засіб.
Усе відбулося в одну мить. Син з татом, як завжди, їхав у садочок, але інший водій раптово вискочив на зустрічну смугу і протаранив автівку. Також вдарив ще один транспортний засіб.
Хлопчик сидів усередині і плакав, він скаржився на біль голови. Щастя, що не постраждав сильніше, що не вилетів, що удар припав на протилежний бік автомобіля, а не той, де сиділа дитина.
Патрульні, які працювали на місці аварії, наголосили батькам, що дитину потрібно перевозити виключно в автокріслі!
Ця автопригода спонукала нас запустити флешмоб у рамках комплексу заходів «Безпека дорожнього руху – це життя».
Ми віримо, що ви – свідомі батьки, тож продемонструйте це.
Надсилайте нам фото своїх дітей в автокріслах з оригінальними підписами, розкажіть, що ви дбаєте про безпеку дітей, дайте поради іншим дорослим. Прийшов час ділитись добрим і позитивним досвідом, адже діти в автокріслах – це модно і круто!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба поліції.
Передумовою цього флешмобу стала автопригода, в результаті якої постраждала дитина, позаяк батьки не посадили хлопчика в автокрісло.
"На цьому місці сидів 4-річний хлопчик.
Очевидно, ви помітили, що тут відсутні автокрісло або бустер. І, очевидно, можете уявити, що пережила ця дитина, коли в їхній з батьком автомобіль в’їхав інший транспортний засіб.
Усе відбулося в одну мить. Син з татом, як завжди, їхав у садочок, але інший водій раптово вискочив на зустрічну смугу і протаранив автівку. Також вдарив ще один транспортний засіб.
Хлопчик сидів усередині і плакав, він скаржився на біль голови. Щастя, що не постраждав сильніше, що не вилетів, що удар припав на протилежний бік автомобіля, а не той, де сиділа дитина.
Патрульні, які працювали на місці аварії, наголосили батькам, що дитину потрібно перевозити виключно в автокріслі!
Ця автопригода спонукала нас запустити флешмоб у рамках комплексу заходів «Безпека дорожнього руху – це життя».
Ми віримо, що ви – свідомі батьки, тож продемонструйте це.
Надсилайте нам фото своїх дітей в автокріслах з оригінальними підписами, розкажіть, що ви дбаєте про безпеку дітей, дайте поради іншим дорослим. Прийшов час ділитись добрим і позитивним досвідом, адже діти в автокріслах – це модно і круто!", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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