Посадіть дітей в автокрісло: волинські патрульні запустили флешмоб





Про це повідомляє



Передумовою цього флешмобу стала автопригода, в результаті якої постраждала дитина, позаяк батьки не посадили хлопчика в автокрісло.



"На цьому місці сидів 4-річний хлопчик.



Очевидно, ви помітили, що тут відсутні автокрісло або бустер. І, очевидно, можете уявити, що пережила ця дитина, коли в їхній з батьком автомобіль в’їхав інший транспортний засіб.



Усе відбулося в одну мить. Син з татом, як завжди, їхав у садочок, але інший водій раптово вискочив на зустрічну смугу і протаранив автівку. Також вдарив ще один транспортний засіб.



Хлопчик сидів усередині і плакав, він скаржився на біль голови. Щастя, що не постраждав сильніше, що не вилетів, що удар припав на протилежний бік автомобіля, а не той, де сиділа дитина.





Патрульні, які працювали на місці аварії, наголосили батькам, що дитину потрібно перевозити виключно в автокріслі!



Ця автопригода спонукала нас запустити флешмоб у рамках комплексу заходів «Безпека дорожнього руху – це життя».



Ми віримо, що ви – свідомі батьки, тож продемонструйте це.

Надсилайте нам фото своїх дітей в автокріслах з оригінальними підписами, розкажіть, що ви дбаєте про безпеку дітей, дайте поради іншим дорослим. Прийшов час ділитись добрим і позитивним досвідом, адже діти в автокріслах – це модно і круто!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція Волинської області організувала флешмоб, метою якого є привернути увагу батьків до безпеки дітей під час поїздки в автомобілі.Про це повідомляє пресслужба поліції Передумовою цього флешмобу стала автопригода, в результаті якої постраждала дитина, позаяк батьки не посадили хлопчика в автокрісло."На цьому місці сидів 4-річний хлопчик.Очевидно, ви помітили, що тут відсутні автокрісло або бустер. І, очевидно, можете уявити, що пережила ця дитина, коли в їхній з батьком автомобіль в’їхав інший транспортний засіб.Усе відбулося в одну мить. Син з татом, як завжди, їхав у садочок, але інший водій раптово вискочив на зустрічну смугу і протаранив автівку. Також вдарив ще один транспортний засіб.Хлопчик сидів усередині і плакав, він скаржився на біль голови. Щастя, що не постраждав сильніше, що не вилетів, що удар припав на протилежний бік автомобіля, а не той, де сиділа дитина.Патрульні, які працювали на місці аварії, наголосили батькам, що дитину потрібно перевозити виключно в автокріслі!Ця автопригода спонукала нас запустити флешмоб у рамках комплексу заходів «Безпека дорожнього руху – це життя».Ми віримо, що ви – свідомі батьки, тож продемонструйте це.Надсилайте нам фото своїх дітей в автокріслах з оригінальними підписами, розкажіть, що ви дбаєте про безпеку дітей, дайте поради іншим дорослим. Прийшов час ділитись добрим і позитивним досвідом, адже діти в автокріслах – це модно і круто!", - йдеться в повідомленні.

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