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1 жовтня на Волині: гортаючи календар

1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає керівник обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павло Боснюк (на фото).

Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.

За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.

Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.

1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.

У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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