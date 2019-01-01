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На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки

На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки
У пункті-пропуску Ізов, що у Володимир-Волинському районі, виявили 2,5 тисячі пачок прихованих цигарок, які помістили у залізничні вагони під бухти з металевими прутами. Про це повідомляє пресслужба ДФС Волинської області.

Товар без акцизних марок України загорнули у середину металевих прутків, які бухтами поклали на дно залізничних піввагонів.

Таку винахідливу схованку виявила спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Львівського прикордонного загону у пункті пропуску Ізов.

Цигарки, оцінені у понад 72 тисяч гривень. Їх вилучили на склад митниці. Вони підлягають конфіскації та знищенню.

На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки

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Теги: вагони, цигарки, контрабанда, Ізов, митниця
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