На Волині у залізничних вагонах знайшли контрабандні цигарки
Сьогодні, 02:35
У пункті-пропуску Ізов, що у Володимир-Волинському районі, виявили 2,5 тисячі пачок прихованих цигарок, які помістили у залізничні вагони під бухти з металевими прутами. Про це повідомляє пресслужба ДФС Волинської області.
Товар без акцизних марок України загорнули у середину металевих прутків, які бухтами поклали на дно залізничних піввагонів.
Таку винахідливу схованку виявила спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Львівського прикордонного загону у пункті пропуску Ізов.
Цигарки, оцінені у понад 72 тисяч гривень. Їх вилучили на склад митниці. Вони підлягають конфіскації та знищенню.
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Товар без акцизних марок України загорнули у середину металевих прутків, які бухтами поклали на дно залізничних піввагонів.
Таку винахідливу схованку виявила спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Львівського прикордонного загону у пункті пропуску Ізов.
Цигарки, оцінені у понад 72 тисяч гривень. Їх вилучили на склад митниці. Вони підлягають конфіскації та знищенню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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