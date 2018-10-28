На Волині вшанували польських прикордонників, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО





Вже втретє представники Волинської області та Люблінського воєводства Республіки Польща зустрічаються в цю пору, щоб помолитися за вбитих Червоною армією польських прикордонників, які знайшли вічний спокій на кладовищі Мельників, засвідчити спільне прагнення до миру і готовність захистити європейську спільноту від агресії зі Сходу. Про це пише



80 років тому, а саме 1 вересня 1939 року, нацисти гітлерівської Німеччини напали на Другу Річ Посполиту. На полях битв гинули і польські військові, і мешканці Західної України, які воювали на боці Польщі. 17 вересня, внаслідок таємного договору між третім рейхом та сталінським СССР, в війну вступила Москва. Польське військо, продовжуючи важкі бої на Заході, опору «червоним визволителям» не чинило на підставі відповідного наказу командування… Тому фактично вся польська армія була роззброєна та потрапила в полон.







А військовослужбовці польського «Корпусу охорони пограниччя» під командуванням генерала Францішека Клеберга не склали зброї. 28 вересня 1939 року вони відступали до річки Західний Буг. Але з боку білоруського м. Брест сюди підійшла 52-га піхотна дивізія РККА під командуванням полковника Івана Руссіянова. Внаслідок запеклого бою були втрати з обох боків, а потім «червоні визволителі» на околиці с. Мельники розстріляли полонених польських прикордонників.



Місцеве населення поховало вбитих на православному кладовищі, а вже в часи незалежної України в навколишній лісах і полях пошуковці виявили ще кількох полеглих. Їх перепоховали на цьому ж цвинтарі.





Сьогодні на меморіальному комплексі в селі Мельники покоїться прах 26-ти борців із радянською окупацією. Трагічна сторінка спільної історії двох народів: українського і польського стала стимулом для щорічного проведення міжнародного заходу в Шацькому районі, біля могил вбитих військовослужбовців.



28 вересня на сільському кладовищі було людяно. Майоріли державні стяги двох країн, почесну варту біля монументу несли українські і польські прикордонники. Про готовність спільно стояти на захисті інтересів своїх держав заявили генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Вєслав Мазур, представник маршалека Люблінського воєводства Ярослав Ставєрські, співорганізатор заходу Володимир Данилюк, редактор «Волинської газети», Ірина Вахович, голова Волинської обласної ради, Олександр Киричук, в.о. голови Волинської ОДА, керівники району та Шацької ОТГ.





«Цей проєкт допоможе нам утвердити історичну правду про Другу світову війну, гідно пошанувати захисників і зрозуміти, що лише спільними зусиллями можна зупинити новітню російську агресію, яка ознаменувалася анексією Криму та окупацією частини українського Донбасу», – зазначив під час виступу Олександр Киричук.



За упокій душ убитих військових помолилися монах-францисканець Олександр Лукащук із м. Ковель та отець Василь Хомич, священник храму святої праведної Анни УПЦ с. Мельники.





Згодом відбулися традиційний легкоатлетичний забіг від цвинтаря до центру села на символічну дистанцію 1939 метри та висаджування алеї троянд у сквері. У сільському клубі організатори нагородили переможця забігу, яким став поляк Анджей Яблонскі. Заохочувальні призи вручили наймолодшому учаснику і бігуну, який фінішував останнім. Високі гості подякували за душевний захід, патріотичний формат його проведення. Кожен з них отримав від оргкомітету пам’ятні поштові марки, спеціально виготовлені в «Укрпошті» з нагоди 80-річчя бою під Мельниками. Концерт від народного ансамблю «Молодички» Шацького МБК та вокального гурту «Марічка» Мельниківського клубу додав глядачам гарного настрою і дав можливість перепочити після активної програми дійства.





«Дорога до миру» поєднала минуле і сьогодення двох держав. Завдяки міжнародному заходу про трагічні події 1939-го щороку дізнається все більша кількість людей. Його місія – просвітити, віддати шану і змусити озирнутися назад. Бо приклади з минулого – це хороший дороговказ, куди рухатись, з ким налагоджувати діалог, від кого боронити свою країну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Дорога до миру» – під таким гаслом у селі Мельники відбувся спільний українсько-польський захід із вшанування жертв Другої світової війни.Вже втретє представники Волинської області та Люблінського воєводства Республіки Польща зустрічаються в цю пору, щоб помолитися за вбитих Червоною армією польських прикордонників, які знайшли вічний спокій на кладовищі Мельників, засвідчити спільне прагнення до миру і готовність захистити європейську спільноту від агресії зі Сходу. Про це пише Район.Шацьк 80 років тому, а саме 1 вересня 1939 року, нацисти гітлерівської Німеччини напали на Другу Річ Посполиту. На полях битв гинули і польські військові, і мешканці Західної України, які воювали на боці Польщі. 17 вересня, внаслідок таємного договору між третім рейхом та сталінським СССР, в війну вступила Москва. Польське військо, продовжуючи важкі бої на Заході, опору «червоним визволителям» не чинило на підставі відповідного наказу командування… Тому фактично вся польська армія була роззброєна та потрапила в полон.А військовослужбовці польського «Корпусу охорони пограниччя» під командуванням генерала Францішека Клеберга не склали зброї. 28 вересня 1939 року вони відступали до річки Західний Буг. Але з боку білоруського м. Брест сюди підійшла 52-га піхотна дивізія РККА під командуванням полковника Івана Руссіянова. Внаслідок запеклого бою були втрати з обох боків, а потім «червоні визволителі» на околиці с. Мельники розстріляли полонених польських прикордонників.Місцеве населення поховало вбитих на православному кладовищі, а вже в часи незалежної України в навколишній лісах і полях пошуковці виявили ще кількох полеглих. Їх перепоховали на цьому ж цвинтарі.Сьогодні на меморіальному комплексі в селі Мельники покоїться прах 26-ти борців із радянською окупацією. Трагічна сторінка спільної історії двох народів: українського і польського стала стимулом для щорічного проведення міжнародного заходу в Шацькому районі, біля могил вбитих військовослужбовців.28 вересня на сільському кладовищі було людяно. Майоріли державні стяги двох країн, почесну варту біля монументу несли українські і польські прикордонники. Про готовність спільно стояти на захисті інтересів своїх держав заявили генеральний консул Республіки Польща в Луцьку, представник маршалека Люблінського воєводства, співорганізатор заходу, редактор «Волинської газети»,, голова Волинської обласної ради,, в.о. голови Волинської ОДА, керівники району та Шацької ОТГ.«Цей проєкт допоможе нам утвердити історичну правду про Другу світову війну, гідно пошанувати захисників і зрозуміти, що лише спільними зусиллями можна зупинити новітню російську агресію, яка ознаменувалася анексією Криму та окупацією частини українського Донбасу», – зазначив під час виступу Олександр Киричук.За упокій душ убитих військових помолилися монах-францисканецьіз м. Ковель та отець, священник храму святої праведної Анни УПЦ с. Мельники.Згодом відбулися традиційний легкоатлетичний забіг від цвинтаря до центру села на символічну дистанцію 1939 метри та висаджування алеї троянд у сквері. У сільському клубі організатори нагородили переможця забігу, яким став поляк Анджей Яблонскі. Заохочувальні призи вручили наймолодшому учаснику і бігуну, який фінішував останнім. Високі гості подякували за душевний захід, патріотичний формат його проведення. Кожен з них отримав від оргкомітету пам’ятні поштові марки, спеціально виготовлені в «Укрпошті» з нагоди 80-річчя бою під Мельниками. Концерт від народного ансамблю «Молодички» Шацького МБК та вокального гурту «Марічка» Мельниківського клубу додав глядачам гарного настрою і дав можливість перепочити після активної програми дійства.«Дорога до миру» поєднала минуле і сьогодення двох держав. Завдяки міжнародному заходу про трагічні події 1939-го щороку дізнається все більша кількість людей. Його місія – просвітити, віддати шану і змусити озирнутися назад. Бо приклади з минулого – це хороший дороговказ, куди рухатись, з ким налагоджувати діалог, від кого боронити свою країну.

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