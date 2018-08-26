Трагедія Бабиного Яру: на Ковельщині вшанували жертв Голокосту. ФОТО





Про це йдеться на



Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в’язнів Сирецького концтабору, а також радянських підпільників, членів Організації українських націоналістів, душевнохворих, заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших.



Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, зондеркоманда 4а айзнатцгрупи С під керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля за участі 45-го і 303-го батальйонів німецької поліції розстріляли там майже 34 тисячі євреїв.



Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися аж до звільнення Києва від окупації. У 1941—1943 роках тут розстріляно 621 члена ОУН, серед них відому поетесу Олену Телігу. Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тисяч осіб, дві третини з яких склали євреї.



Тож з нагоди сумної дати на Ковельщині вшанували світлу пам'ять жертв Голокосту: представники органів місцевого самоврядування, учнівська молодь, небайдужі громадяни відвідали місця поховання євреїв, котрі були розстріляні чи закатовані гітлерівцями та присвячені жертвам Голокосту пам’ятні знаки, низько схилили голови у пам'ять про загиблих.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року минає 78 років від однієї із трагічних сторінок історії Голокосту в Україні - масового вбивства євреїв 29 - 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру в Києві.Про це йдеться на сайті Ковельської РДА.Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в’язнів Сирецького концтабору, а також радянських підпільників, членів Організації українських націоналістів, душевнохворих, заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших.Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, зондеркоманда 4а айзнатцгрупи С під керівництвом штандартенфюрера СС Пауля Блобеля за участі 45-го і 303-го батальйонів німецької поліції розстріляли там майже 34 тисячі євреїв.Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися аж до звільнення Києва від окупації. У 1941—1943 роках тут розстріляно 621 члена ОУН, серед них відому поетесу Олену Телігу. Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тисяч осіб, дві третини з яких склали євреї.Тож з нагоди сумної дати на Ковельщині вшанували світлу пам'ять жертв Голокосту: представники органів місцевого самоврядування, учнівська молодь, небайдужі громадяни відвідали місця поховання євреїв, котрі були розстріляні чи закатовані гітлерівцями та присвячені жертвам Голокосту пам’ятні знаки, низько схилили голови у пам'ять про загиблих.

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