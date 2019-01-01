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Волинянин, який будує унікальні мініатюрні кораблі у пляшках, спробує встановити рекорд України

Волинянин, який будує унікальні мініатюрні кораблі у пляшках, спробує встановити рекорд України
Житель Боратинської громади Володимир Ящук претендує на звання національного рекордсмена зі «Створення оригінальної колекції мініатюрних моделей вітрильників у скляних пляшках».

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

Зафіксувати досягнення завітають представники проекту «Книга рекордів України». Захід відбудеться 2 жовтня в Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста (ЦУМ, 5 поверх), де наразі триває виставка робіт пана Володимира. Запрошуємо поціновувачів мистецтва та прихильників творчості майстра завітати на церемонію встановлення рекорду. Початок заходу о 12:00.

Нагадаємо, що Володимир Ящук створює мініатюрні моделі вітрильників у скляних пляшках. Колекція майстра налічує більше 200 кораблів. Пан Володимир для створення своїх робіт використовує понад 70 різноманітних природних та штучних матеріалів, а також працює за унікальною авторською технікою, аналогів якої немає в Україні.

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Теги: рекорд України, Володимир Ящук, корабель, пляшка, колекція, майстер
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