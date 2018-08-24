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До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО

До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО
У неділю, 29 вересня, чудотворний образ Казимирецької Божої Матері побував у Любешівському костелі.

Його супроводжував єпископ Луцької дієцезії Віталій Скоморовський, – повідомляє Любешівська газета «Нове життя».

Під урочисті піснеспіви привітали віряни Богородицю, котра завітала в храм цього дня. Настоятель храму Анджей Квічаля та парафіяни привітали Владику та подякували за надану можливість помолитися перед святинею, котра вважається Покровителькою Волині.

До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО

Під час богослужіння єпископ розповів історію чудотворного образу. Зокрема, що це є копія, оригінал пропав. А походить назва від того, що костел св. Казимира у Казимірці (сучасна назва – село Кузьмівка Сарненського району Рівненської області), збудований в 1629 р. великим канцлером литовським Альбрехтом Радзивіллом, славився образом Матері Божої Казимирецької. Він був копією образу в Олиці, привезеного Радзивіллами з Палестини. Образ був чудотворним, тож помолитися у Казимирку прибували католики і православні навіть з-поза Волині. Під час Другої світової війни у 1943 році Казимирку спалили, того ж року був знищений і костел. Доля того образу невідома. Владмика благословив іконками присутніх, і всі разом зачитали «Молитву до Пресвятої Богородиці Марії в чудотворній Казимирецькій іконі».

До міста на Волині привезли чудотворну ікону Богородиці. ФОТО

До слова, єпископ Віталій Скоморовський зазначив, що вперше побував у Любешові, проте цікавився його історією, чим живе нині. Тож після служби охоче побував у кабінеті недільної школи з вивчення польської мови, що знаходиться в будівлі пам’ятки архітектури – монастиря піярів, де свого часу навчався Тадеуш Костюшко.

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Теги: Любешів, костел, ікона, Богородиця
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