Волинянин вкрав у власної матері 800 гривень
Сьогодні, 08:26
У селі Широке Горохівського району чоловік обікрав власну матір.
Про це пише Волинь Нова.
Потерпіла-пенсіонерка подала до поліції заяву, що її 44-річний син вкрав із хати гроші.
Сума завданих збитків – 800 гривень.
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Про це пише Волинь Нова.
Потерпіла-пенсіонерка подала до поліції заяву, що її 44-річний син вкрав із хати гроші.
Сума завданих збитків – 800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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