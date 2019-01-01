Волинянин вкрав у власної матері 800 гривень





Про це пише



Потерпіла-пенсіонерка подала до поліції заяву, що її 44-річний син вкрав із хати гроші.



Сума завданих збитків – 800 гривень.

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