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Волинянин вкрав у власної матері 800 гривень

Волинянин вкрав у власної матері 800 гривень
У селі Широке Горохівського району чоловік обікрав власну матір.

Про це пише Волинь Нова.

Потерпіла-пенсіонерка подала до поліції заяву, що її 44-річний син вкрав із хати гроші.

Сума завданих збитків – 800 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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