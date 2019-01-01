У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм





Про це пише



Пенсіонери вже не вперше відвідують кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», аби безкоштовно переглянути гідні й цікаві фільми. Однак цього разу показ мав чималі масштаби.



Так, 30 вересня більш ніж півтори сотні лучан похилого віку завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, переглянули український документальний фільм «Будинок «Слово».



Співзасновник «СВІДОМИХ» Михайло Наход зауважив, що організація вперше показує фільм, якого не було у прокаті.



«Це документальний фільм, який знятий за реальними подіями, які відбувалися на початку ХХ століття. Ми зараз вийшли на такий формат у межах проєкту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», що домовляємося із прокатними компаніями, які мають цікаві українські фільми, і показуємо глядачам у Луцьку – пенсіонерам. Сьогоднішній фільм називається «Будинок «Слово», – розповів Михайло Наход.



Також додав, що у подальшому також планують показувати інші українські фільми, які не показували принаймні в Луцьку.



Своєю чергою координатор проєкту Євгеній Мікоян додав, що пенсіонери вже давно просили показати цей фільм. Тож це побажання «СВІДОМІ» не могли не врахувати. Саме тому організація й домовилася із кінокомпанією FRESH PRODUCTION щодо одноразового показу саме цього фільму.



«У проекті з’являється багато нових людей. Саме цей фільм просили показати дуже багато пенсіонерів. Я думаю, що дуже багато з них дійсно раді, що ми долучилися до показів і документальних фільмів зокрема», – зауважив координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів».



Перед довгочікуваним кінопоказом координатор проєкту розповів про оновлений формат кінопоказів та запросив PR-менеджерку літературного фестивалю «Фронтера» Анну Єкименко-Поліщук, яка закликала луцьких пенсіонерів відвідати фестиваль.



Опісля цього відбувся показ фільму, який, зі слів самих лучан поважного віку, їм сподобався та закарбувався у пам’яті.



Нагадаємо, що кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі пенсіонери безкоштовно переглянули український документальний фільм «Будинок «Слово».Про це пише Конкурент Пенсіонери вже не вперше відвідують кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», аби безкоштовно переглянути гідні й цікаві фільми. Однак цього разу показ мав чималі масштаби.Так, 30 вересня більш ніж півтори сотні лучан похилого віку завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ», засновником якого є, переглянули український документальний фільм «Будинок «Слово».Співзасновник «СВІДОМИХ»зауважив, що організація вперше показує фільм, якого не було у прокаті.«Це документальний фільм, який знятий за реальними подіями, які відбувалися на початку ХХ століття. Ми зараз вийшли на такий формат у межах проєкту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», що домовляємося із прокатними компаніями, які мають цікаві українські фільми, і показуємо глядачам у Луцьку – пенсіонерам. Сьогоднішній фільм називається «Будинок «Слово», – розповів Михайло Наход.Також додав, що у подальшому також планують показувати інші українські фільми, які не показували принаймні в Луцьку.Своєю чергою координатор проєктудодав, що пенсіонери вже давно просили показати цей фільм. Тож це побажання «СВІДОМІ» не могли не врахувати. Саме тому організація й домовилася із кінокомпанією FRESH PRODUCTION щодо одноразового показу саме цього фільму.«У проекті з’являється багато нових людей. Саме цей фільм просили показати дуже багато пенсіонерів. Я думаю, що дуже багато з них дійсно раді, що ми долучилися до показів і документальних фільмів зокрема», – зауважив координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів».Перед довгочікуваним кінопоказом координатор проєкту розповів про оновлений формат кінопоказів та запросив PR-менеджерку літературного фестивалю «Фронтера», яка закликала луцьких пенсіонерів відвідати фестиваль.Опісля цього відбувся показ фільму, який, зі слів самих лучан поважного віку, їм сподобався та закарбувався у пам’яті.Нагадаємо, що кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої реєстрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію