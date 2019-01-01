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У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм

У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
Луцькі пенсіонери безкоштовно переглянули український документальний фільм «Будинок «Слово».

Про це пише Конкурент.

Пенсіонери вже не вперше відвідують кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», аби безкоштовно переглянути гідні й цікаві фільми. Однак цього разу показ мав чималі масштаби.

Так, 30 вересня більш ніж півтори сотні лучан похилого віку завдяки Громадянському Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, переглянули український документальний фільм «Будинок «Слово».

Співзасновник «СВІДОМИХ» Михайло Наход зауважив, що організація вперше показує фільм, якого не було у прокаті.

«Це документальний фільм, який знятий за реальними подіями, які відбувалися на початку ХХ століття. Ми зараз вийшли на такий формат у межах проєкту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», що домовляємося із прокатними компаніями, які мають цікаві українські фільми, і показуємо глядачам у Луцьку – пенсіонерам. Сьогоднішній фільм називається «Будинок «Слово», – розповів Михайло Наход.

Також додав, що у подальшому також планують показувати інші українські фільми, які не показували принаймні в Луцьку.

Своєю чергою координатор проєкту Євгеній Мікоян додав, що пенсіонери вже давно просили показати цей фільм. Тож це побажання «СВІДОМІ» не могли не врахувати. Саме тому організація й домовилася із кінокомпанією FRESH PRODUCTION щодо одноразового показу саме цього фільму.

«У проекті з’являється багато нових людей. Саме цей фільм просили показати дуже багато пенсіонерів. Я думаю, що дуже багато з них дійсно раді, що ми долучилися до показів і документальних фільмів зокрема», – зауважив координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів».

Перед довгочікуваним кінопоказом координатор проєкту розповів про оновлений формат кінопоказів та запросив PR-менеджерку літературного фестивалю «Фронтера» Анну Єкименко-Поліщук, яка закликала луцьких пенсіонерів відвідати фестиваль.

Опісля цього відбувся показ фільму, який, зі слів самих лучан поважного віку, їм сподобався та закарбувався у пам’яті.

Нагадаємо, що кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої реєстрації.

У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм
У луцькому «Промені» пенсіонери переглянули український документальний фільм

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Теги: пенсіонер, Луцьк, кіно
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