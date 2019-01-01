Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.053, а продаж - 24.445.
Євро при купівлі становить - 26.096, продажу - 26.724.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.605, продаж - 6.178.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 26.096, продажу - 26.724.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.605, продаж - 6.178.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
1 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:21
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
Сьогодні, 09:00
Волинянин вкрав у власної матері 800 гривень
Сьогодні, 08:26
Медіа