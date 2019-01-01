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Курс валют у Луцьку на 1 жовтня

Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.053, а продаж - 24.445.

Євро при купівлі становить - 26.096, продажу - 26.724.

Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.605, продаж - 6.178.

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Теги: курс валют, Луцьк
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