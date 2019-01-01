У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО





Аварія сталась 1 жовтня, близько 08:30, – пишуть



Зі слів очевидців ДТП, автомобіль Оpel Сombo, рухаючись дорогою, хотів здійснити маневр виїзду на другорядну - на вулицю Ветеранів.



Тим часом автомобіль FIAT Рunto рухався по проспекту Відродження назустріч Оpel Сombo.



Ймовірно, водій Оpel Сombo намагався проскочити перед автомобілем Fiat, не надавши перевагу у русі транспортному засобу, що рухався головною дорогою.



Тим часом з вулиці Ветеранів на головну дорогу здійснював маневр автомобіль Сhevrolet Аveo.



Таким чином відбулося зіткнення між транспортними засобами, унаслідок якого усі автомобілі отримали механічні пошкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ветеранів сталась ДТП.Аварія сталась 1 жовтня, близько 08:30, – пишуть Волинські Новини Зі слів очевидців ДТП, автомобіль Оpel Сombo, рухаючись дорогою, хотів здійснити маневр виїзду на другорядну - на вулицю Ветеранів.Тим часом автомобіль FIAT Рunto рухався по проспекту Відродження назустріч Оpel Сombo.Ймовірно, водій Оpel Сombo намагався проскочити перед автомобілем Fiat, не надавши перевагу у русі транспортному засобу, що рухався головною дорогою.Тим часом з вулиці Ветеранів на головну дорогу здійснював маневр автомобіль Сhevrolet Аveo.Таким чином відбулося зіткнення між транспортними засобами, унаслідок якого усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

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