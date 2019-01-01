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У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ветеранів сталась ДТП.

Аварія сталась 1 жовтня, близько 08:30, – пишуть Волинські Новини.

Зі слів очевидців ДТП, автомобіль Оpel Сombo, рухаючись дорогою, хотів здійснити маневр виїзду на другорядну - на вулицю Ветеранів.

Тим часом автомобіль FIAT Рunto рухався по проспекту Відродження назустріч Оpel Сombo.

Ймовірно, водій Оpel Сombo намагався проскочити перед автомобілем Fiat, не надавши перевагу у русі транспортному засобу, що рухався головною дорогою.

Тим часом з вулиці Ветеранів на головну дорогу здійснював маневр автомобіль Сhevrolet Аveo.

Таким чином відбулося зіткнення між транспортними засобами, унаслідок якого усі автомобілі отримали механічні пошкодження.

У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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