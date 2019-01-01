Очікують до 24 градусів тепла: в Україні прогнозують унікальний синоптичний день

2 жовтня в Україні очікують унікальний синоптичний день.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик«У найближчій перспективі такого не видно. Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі», – повідомила Наталія Діденко.Синоптик зазначила, що температура повітря досягатиме 24 градусів з позначкою «плюс». «Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер», – уточнює вона.Також Наталія підкреслила, що вже 3 жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та стане холодно. До кінця тижня похолодання охопить більшість України.