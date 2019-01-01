Очікують до 24 градусів тепла: в Україні прогнозують унікальний синоптичний день
Сьогодні, 09:55
2 жовтня в Україні очікують унікальний синоптичний день.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
«У найближчій перспективі такого не видно. Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі», – повідомила Наталія Діденко.
Синоптик зазначила, що температура повітря досягатиме 24 градусів з позначкою «плюс». «Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер», – уточнює вона.
Також Наталія підкреслила, що вже 3 жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та стане холодно. До кінця тижня похолодання охопить більшість України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
«У найближчій перспективі такого не видно. Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі», – повідомила Наталія Діденко.
Синоптик зазначила, що температура повітря досягатиме 24 градусів з позначкою «плюс». «Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер», – уточнює вона.
Також Наталія підкреслила, що вже 3 жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та стане холодно. До кінця тижня похолодання охопить більшість України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Очікують до 24 градусів тепла: в Україні прогнозують унікальний синоптичний день
Сьогодні, 09:55
У Ковелі привітали працівників дошкільної освіти. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Наслідки негоди на Волині: повалені дерева перекривали дороги
Сьогодні, 09:32
Медіа