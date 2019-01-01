«Купувати чи будувати»: чому готовий будинок – це ще й «бонусна» інфраструктура*









***



Чому готовий дім – це не лише будинок



Тож, важливим аспектом комфорту є інфраструктура довкола вашого дому. Можна сказати, що благоустрій – це візитна картка території, де живе людина. Адже комфорт включає в себе не лише домашній затишок, а й зручний доїзд, освітлення території, наявність об’єктів спортивної інфраструктури та навіть елементарних клумб та газону.



На думку ріелтора, директора компанії «ВМБ Нерухомість» Ростислава Ганейчука, питання інфраструктури – далеко не останнє, на що звертають власники будинку.



«Якщо ви берете гарного забудовника, як наприклад той же «Інвестор», то йдеться про будівництво у комплексі. Тобто, що дуже важливо, вони роблять інфраструктуру в цьому комплексі. Якщо взяти перший «Струмочок» (йдеться про перший проект компанії «Інвестор» — ЖК «Струмочок», який здали в експлуатацію в 2016 році, - ред.), то маєте дорогу, огороджену територію, висаджені дерева, «розбиті» клумби.



Коли ви будуєте будинок самотужки – знайшли собі ділянку і будуєте, але з тією ж дорогою до ділянки може бути по-різному. Люди інколи вкладаються у дорогі маєтки, а дорога до будинку жахлива, бо люди кажуть – це не я, це сільська рада має зробити. І так і виглядає – дорогі будинки, а їздять до них по болоту», – зауважив ріелтор.







До слова, інфраструктуру першого «Струмочка» можна оцінити на відео проекту «БудуйХату», який знімали у червні 2017 року:







Відтак, якщо ви будуєте будинок самотужки, варто одразу «накидати» кругленьку суму:



на асфальтування чи бруківку для подвір’я;

озеленення;

облаштування окремого паркомісця (якщо не плануєте перетворити на нього газон);

встановлення парканів;

система безпеки та охорона будинку;

облаштування під’їзду до будинку.

За приблизними підрахунками ці роботи обійдуться щонайменше в 2-3 тисячі доларів.



Натомість, інфраструктура стає приємним бонусом, якщо ви обрали готове житло. Приміром, у ЖК







По-перше, житловий комплекс «Струмочок» пропонує переваги у питаннях безпеки, на які не кожен господар знайде можливості. Як показує практика, наявність відеокамер «відлякує» злочинців, а у випадку неприємностей дозволяє суттєво пришвидшити затримання зловмисників. Окрім того, територія комплексу – закрита і цілодобово перебуватиме під охороною.



По-друге, тут теж знайдуться приємні бонуси для власників автомобілів. Зокрема, передбачили паркомісця для власників житла та навіть гостей комплексу, а до будинків вестиме гарна відремонтована дорога з охайним тротуаром.



По-третє, проект житлового комплекту передбачив низку можливостей для активного відпочинку. На території буде великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками по 250 м. Для прогулянок також гарно підійде ліс, який знаходиться зовсім неподалік від комплексу.







Окрім того, на території ЖК збудують громадське приміщення, в якому облаштують душові кабіни, тренажери та сауну. Також тут буде низка комерційних приміщень – аптека, магазини, кав’ярня та навіть приміщення для занять йогою.



І насамкінець варто згадати про ще один приємний інфраструктурний бонус. У квітні 2019 року «Інвестор» та їхні партнери подарували



Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і







Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще років із 10-15 тому під час вибору власного житла питання інфраструктури аж ніяк не було ключовим для більшості майбутніх мешканців багатоповерхівок чи приватних будинків. Розбиті двори, під'їзні дороги чи відсутність дитмайданчика, хоч і справляли не найкраще враження, та все ж блідли перед аргументом «ну хоч власне житло є». Вже згодом проблема належного стану прилеглих територій перетворювалася у низку звернень, зборів із сусідами та «штурмів» місцевих рад – комусь та й пощастило відремонтувати дорогу чи «вибити» майданчик. «Район.Луцьк» розпочав цикл публікацій «Купувати чи будувати», в яких ми розберемо найважливіші аспекти та визначимося, що вигідніше – будувати «з нуля» чи обрати із пропозицій на ринку житла. На прикладах різних аспектів цієї проблеми, від яких напряму залежить комфорт проживання, ми з’ясуємо, на що першочергово звернути увагу та чи готові рішення – це завжди дорожче. Сьогодні йтиметься про те, із якими інфраструктурними викликами можуть стикнутися майбутні власники житла.***Тож, важливим аспектом комфорту є інфраструктура довкола вашого дому. Можна сказати, що благоустрій – це візитна картка території, де живе людина. Адже комфорт включає в себе не лише домашній затишок, а й зручний доїзд, освітлення території, наявність об’єктів спортивної інфраструктури та навіть елементарних клумб та газону.На думку ріелтора, директора компанії «ВМБ Нерухомість» Ростислава Ганейчука, питання інфраструктури – далеко не останнє, на що звертають власники будинку.«Якщо ви берете гарного забудовника, як наприклад той же «Інвестор», то йдеться про будівництво у комплексі. Тобто, що дуже важливо, вони роблять інфраструктуру в цьому комплексі. Якщо взяти перший «Струмочок» (йдеться про перший проект компанії «Інвестор» — ЖК «Струмочок», який здали в експлуатацію в 2016 році, - ред.), то маєте дорогу, огороджену територію, висаджені дерева, «розбиті» клумби.Коли ви будуєте будинок самотужки – знайшли собі ділянку і будуєте, але з тією ж дорогою до ділянки може бути по-різному. Люди інколи вкладаються у дорогі маєтки, а дорога до будинку жахлива, бо люди кажуть – це не я, це сільська рада має зробити. І так і виглядає – дорогі будинки, а їздять до них по болоту», – зауважив ріелтор.До слова, інфраструктуру першого «Струмочка» можна оцінити на відео проекту «БудуйХату», який знімали у червні 2017 року:Відтак, якщо ви будуєте будинок самотужки, варто одразу «накидати» кругленьку суму:на асфальтування чи бруківку для подвір’я;озеленення;облаштування окремого паркомісця (якщо не плануєте перетворити на нього газон);встановлення парканів;система безпеки та охорона будинку;облаштування під’їзду до будинку.За приблизними підрахунками ці роботи обійдуться щонайменше в 2-3 тисячі доларів.Натомість, інфраструктура стає приємним бонусом, якщо ви обрали готове житло. Приміром, у ЖК «Струмочок» , який саме зводить під Луцьком будівельна компанія «Інвестор» , окрім будинку ви отримуєте низку додаткових переваг.По-перше, житловий комплекс «Струмочок» пропонує переваги у питаннях безпеки, на які не кожен господар знайде можливості. Як показує практика, наявність відеокамер «відлякує» злочинців, а у випадку неприємностей дозволяє суттєво пришвидшити затримання зловмисників. Окрім того, територія комплексу – закрита і цілодобово перебуватиме під охороною.По-друге, тут теж знайдуться приємні бонуси для власників автомобілів. Зокрема, передбачили паркомісця для власників житла та навіть гостей комплексу, а до будинків вестиме гарна відремонтована дорога з охайним тротуаром.По-третє, проект житлового комплекту передбачив низку можливостей для активного відпочинку. На території буде великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками по 250 м. Для прогулянок також гарно підійде ліс, який знаходиться зовсім неподалік від комплексу.Окрім того, на території ЖК збудують громадське приміщення, в якому облаштують душові кабіни, тренажери та сауну. Також тут буде низка комерційних приміщень – аптека, магазини, кав’ярня та навіть приміщення для занять йогою.І насамкінець варто згадати про ще один приємний інфраструктурний бонус. У квітні 2019 року «Інвестор» та їхні партнери подарували Підгайцівській громаді, в яку входить й село Струмівка , земельну ділянку, на якій зведуть дитячий садок. Тобто власники житла в «Струмочку» можуть не хвилюватися за дозвілля та навчання дошкільнят, адже зможуть їх віддати у новий дитячий садок, що буде розташований поруч з їхніми оселями.Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять 87 таунхаусів та 19 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію