Через буревій декілька сіл на Волині залишились без світла
Сьогодні, 10:28
У результаті негоди, яка вирувала на Волині, у ніч проти 1 жовтня без світла лишились 12 населених пунктів.
Про це повідомии у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8", - йдеться в повідомленні.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Про це повідомии у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8", - йдеться в повідомленні.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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