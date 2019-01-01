Через буревій декілька сіл на Волині залишились без світла





Про це повідомии у Державній службі з надзвичайних ситуацій.



"В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8", - йдеться в повідомленні.



Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті негоди, яка вирувала на Волині, у ніч проти 1 жовтня без світла лишились 12 населених пунктів.Про це повідомии у Державній службі з надзвичайних ситуацій."В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 55, Тернопільська – 18, Волинська – 12, Київська – 9 та Житомирська – 8", - йдеться в повідомленні.Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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