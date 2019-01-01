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У боулінг-клубі «StrikeCity» – шалені вихідні*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – шалені вихідні*
Щопятниці та суботи з 22:00 – шалені вихідні в боулінг-клубі «StrikeCity».

«Ми будемо святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим Dj-єм, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки!» – повідомили у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».

Гостей ТРЦ запрошують відсвяткувати ці вихідні разом з боулінг-клубом «StrikeCity» 20-го та 21-го вересня з 22:00.

Вхід на вечірку вільний.

Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85

«Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування», – переконують у «StrikeCity».

У боулінг-клубі «StrikeCity» – шалені вихідні*

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Теги: ПортCity
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