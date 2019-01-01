На Волині обікрали сільський магазин
Сьогодні, 11:02
У Володимир-Волинському районі трапилася крадіжка у сільському магазині.
Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
У селі Зимне в ніч на 30 вересня невідомий проникнув у приміщення магазину, розбивши вікно та пошкодивши металевий рулет.
Крадій виніс з магазину продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 2500 гривень.
Поліція встановлює деталі злочину.
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Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
У селі Зимне в ніч на 30 вересня невідомий проникнув у приміщення магазину, розбивши вікно та пошкодивши металевий рулет.
Крадій виніс з магазину продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 2500 гривень.
Поліція встановлює деталі злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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