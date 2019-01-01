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На Волині обікрали сільський магазин

На Волині обікрали сільський магазин
У Володимир-Волинському районі трапилася крадіжка у сільському магазині.

Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.

У селі Зимне в ніч на 30 вересня невідомий проникнув у приміщення магазину, розбивши вікно та пошкодивши металевий рулет.

Крадій виніс з магазину продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 2500 гривень.

Поліція встановлює деталі злочину.

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Теги: магазин, злодії
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