На Волині обікрали сільський магазин





Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.



У селі Зимне в ніч на 30 вересня невідомий проникнув у приміщення магазину, розбивши вікно та пошкодивши металевий рулет.



Крадій виніс з магазину продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 2500 гривень.



Поліція встановлює деталі злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі трапилася крадіжка у сільському магазині.Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.У селі Зимне в ніч на 30 вересня невідомий проникнув у приміщення магазину, розбивши вікно та пошкодивши металевий рулет.Крадій виніс з магазину продукти харчування та алкогольні напої на суму близько 2500 гривень.Поліція встановлює деталі злочину.

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