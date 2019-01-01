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Відомо, що буде з немовлям, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка

Відомо, що буде з немовлям, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка
Немовля, яке народила 12-річна дівчина готують до переведення у Рівненський спеціалізований міський будинок дитини.

Про це йдеться на сторінці Рівненського обласного перинатального центру у facebook.

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Наразі малюк перебуває під наглядом медиків перинатального центру. Мама хлопчика після виписки відправилась додому.

"Малолітня дівчинка не взмозі повноцінно доглядати за дитиною.Окрім цього немовля має вроджену ваду розвитку і потребує спеціалізованого лікування. Тому найближчим часом дитина буде переведена в будинок дитини".- наголошує заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину 14 вересня. Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища. Пологи приймали медики Рівненського обласного перинатального центру.

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Теги: Рівне, народження, вагітність, немовля
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