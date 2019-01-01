Відомо, що буде з немовлям, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка





Про це йдеться на сторінці Рівненського обласного перинатального центру у facebook.



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Наразі малюк перебуває під наглядом медиків перинатального центру. Мама хлопчика після виписки відправилась додому.



"Малолітня дівчинка не взмозі повноцінно доглядати за дитиною.Окрім цього немовля має вроджену ваду розвитку і потребує спеціалізованого лікування. Тому найближчим часом дитина буде переведена в будинок дитини".- наголошує заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Немовля, яке народила 12-річна дівчина готують до переведення у Рівненський спеціалізований міський будинок дитини.Про це йдеться на сторінці Рівненського обласного перинатального центру у facebook.Наразі малюк перебуває під наглядом медиків перинатального центру. Мама хлопчика після виписки відправилась додому."Малолітня дівчинка не взмозі повноцінно доглядати за дитиною.Окрім цього немовля має вроджену ваду розвитку і потребує спеціалізованого лікування. Тому найближчим часом дитина буде переведена в будинок дитини".- наголошує заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.Нагадаємо, 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину 14 вересня. Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги із сміттєзвалища. Пологи приймали медики Рівненського обласного перинатального центру.

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