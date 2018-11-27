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Запевняють, що в зону ООС не відправлять: в Україні стартував осінній призов

Запевняють, що в зону ООС не відправлять: в Україні стартував осінній призов
В Україні 1 жовтня стартував осінній призов на строкову військову службу.

Кампанія триватиме до 31 грудня, – повідомляє syla.news.

Так, усього планують призвати 15,2 тис. громадян: до Збройних сил України – 9 тис. осіб, Національної гвардії – 4,4 тис., Держприкордонслужби – 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб.

Призов стосуватиметься чоловіків 20-27 років, які не мають права на відстрочку, без судимості і проблем зі здоров’ям. Термін служби складає 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста) – 12 місяців.

У Міноборони запевняють, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучаються. Після отримання повістки призовник повинен з’явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов’язку порушникові загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

За перше порушення – виплата штрафу в розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність – обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: армія, осінній призов, строкова служба, ООС
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