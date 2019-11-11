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У Луцьку виступить хор імені Верьовки

У Луцьку виступить хор імені Верьовки
Хор ім. Г.Г. Верьовки повертається у Луцьк з новою програмою до свого 75-тиріччя.

Національного заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки повертаюся з концертами у турі по Західній Україні.
Всі концерти колективу завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у Рівному оновлену програму, яка створена до свого ювілею.

Про подію:

• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.
• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.
• Культова візитка України.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"

Дата: 11.11.2019 о 19:00
Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка
Детальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/789999938053648/

Квитки:

- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11

Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

У Луцьку виступить хор імені Верьовки

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Теги: концерт, Луцьк, подія
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