У Луцьку виступить хор імені Верьовки





Національного заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки повертаюся з концертами у турі по Західній Україні.

Всі концерти колективу завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у Рівному оновлену програму, яка створена до свого ювілею.



Про подію:



• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.

• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.

• Культова візитка України.



Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"



Дата: 11.11.2019 о 19:00

Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка

Детальніше про подію тут:



Квитки:



- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11



Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:



- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)

- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)



Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хор ім. Г.Г. Верьовки повертається у Луцьк з новою програмою до свого 75-тиріччя.Національного заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки повертаюся з концертами у турі по Західній Україні.Всі концерти колективу завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у Рівному оновлену програму, яка створена до свого ювілею.Про подію:• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.• Культова візитка України.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Дата: 11.11.2019 о 19:00Місце: Драмтеатр ім. Т. ШевченкаДетальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/789999938053648/ Квитки:Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

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