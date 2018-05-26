Знайшли безвісти зниклого 15-річного хлопця





Зазначаєтья, що протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози не має, - пише ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, 16 вересня, неповнолітній був поміщений у притулок та під









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