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Знайшли безвісти зниклого 15-річного хлопця

Знайшли безвісти зниклого 15-річного хлопця
Поліцейські розшукали безвісті зниклого неповнолітнього Щегельського Валентина Сергійовича, жителя Володимира-Волинського.

Зазначаєтья, що протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози не має, - пише ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 16 вересня, неповнолітній був поміщений у притулок та під час проходження медичного огляду в Рожищенській ЦРЛ втік із лікарні.




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Теги: розшук, неповнолітній
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